Star Wars : Mark Hamill est fan de The Mandalorian, mais ce n’est pas pour la raison que vous pensez

Disney+ nous a surpris avec la géniale série The Mandalorian. Alors que l’on attend désormais la saison 2 de pied de ferme et que la troisième se prépare, c’est l’heure du fan-service. Cela passe par des making-of qui font plaisir aux mordus de Star Wars, et par l’intervention de stars et personnages emblématiques de l’univers imaginé par George Lucas. Si l’un d’entre eux va apparaître dans la saison 2, Mark Hamill, alias Luke Skywalker n’a pas prévu ce petit écart. L’acteur a toutefois confessé être fan de la série.

Mark Hamill, entre western et retour aux sources

Si les histoires du chasseur de primes et de bébé Yoda plaisent à Mark Hamill, c’est parce qu’il y trouve une sorte de pureté originelle.

Ils n’ont pas le fardeau de devoir délivrer un spectacle grandiose bourré d’effets spéciaux comme c’est le cas pour les films. Il y a un retour aux bases, comme quand George Lucas envisageait de faire un western qui se déroule dans l’espace. Il y a cette ambiance qui me fait penser à un film de Sergio Leone. C’est quelque chose qui m’impressionne beaucoup et pour moi c’est très intelligent d’avoir fait ça.

En clair, si la série The Mandalorian plaît à Mark Hamill, c’est parce que ce n’est pas du Star Wars mais aussi parce que l’on s’éloigne des canons actuels du cinéma. Une pensée qu’il développe un peu plus ensuite.

C’est un peu comme les films de superhéros qu’on attend pour leurs épopées gigantesques. Avec The Mandalorian, on peut se concentrer davantage sur les personnages et l’intrigue. Je trouve que c’est excellent.

Et pour ceux qui se poseraient encore la question, Mark Hamill révèle aussi qu’il en a définitivement fini avec son rôle de Luke Skywalker. Il regrette toutefois le final doux-amer que lui aura apporté la saga.