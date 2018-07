La startup française Wimi a levé 1,2 million d’euros auprès d’investisseurs privés et de Bpifrance afin d’accélérer son développement.

Fondé en 2010 par les deux français Lionel Roux et Antoine Duboscq, Wimi est un outil collaboratif qui permet de travailler en équipe sur des projets. Directement destinée aux entreprises, la plateforme propose de discuter via des channels, de gérer ses tâches, d’accéder à son agenda, mais aussi de passer des appels audio et vidéo. Plusieurs intégrations sont possibles, à l’exemple de Google Drive, Skype, Gmail, Salesforce ou encore l’environnement de travail Microsoft Office 365. Comme l’explique le président de Wimi, Antoine Duboscq, la startup reçoit « de plus en plus de demandes d’acteurs qui cherchent un outil français combinant le niveau de performance de Slack ou Trello », un élément favorable au fait qu’elle apparaît comme une alternative française à ces deux outils américains. Il y a quelques jours, la pousse a annoncé qu’elle venait de lever 1,2 millions d’euros auprès d’investisseurs privés et de Bpifrance.

Accélérer son développement en France

En 2012, la startup qui comptabilisait alors 1 150 entreprises équipées, fait une première levée de fonds auprès de business angels. Deux ans plus tard, elle travaille alors auprès de plus de 25 000 entreprises et ouvre un second bureau dans la ville de San Francisco. À ce jour, Wimi compte des entreprises telles que Sephora, Tesla, la métropole du Grand Nancy, Total ou encore la SNCF parmi ses clients, pour un total de pas moins de 135 000 utilisateurs. La startup se consacre désormais sa dernière version Armoured afin de proposer le chiffrement de bout en bout sur sa plateforme. Un aspect non négligeable qui lui permettra certainement de séduire les grands comptes en recherche de sécurité.

Concernant ses objectifs à venir, Wimi souhaite accélérer son développement en France, mais aussi s’exporter à l’international afin que sa plateforme collaborative devienne le leader européen.