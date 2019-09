Les startups Golem.ai, Pickeos et ido-data, primées au bootcamp French IoT

Depuis 5 ans, Docaposte, filiale de la branche numérique du Groupe La Poste, mène le programme French IoT en collaboration avec de grandes entreprises françaises partenaires. 15 lauréats, sélectionnés cette année parmi 173 candidatures, bénéficient d’un accompagnement qui commence par un bootcamp de 4 jours. Les fondamentaux de la réussite des startups sont abordés lors de masterclass avec des experts comme Ze Presenters sur l’art du pitch, Vanessa Vincent sur la méthodologie du Business Model Canvas, l’avocat Antoine Aubert sur le droit des contrats, Vincent Ducret sur la veille concurrentielle, ou Anne-Sophie Frenove sur le business development à l’international.

Entraînées durant la semaine du bootcamp à présenter leur startup et le problème qu’elle résout, les 15 startups ont pitché devant un jury d’experts. Golem.ai et Pickeos ont remporté le prix du meilleur pitch. Ido-data a été récompensé sur son business model.

Les 15 startups du programme French IoT 2019

Catégorie Santé

– ExactCure rend possible les traitements médicamenteux véritablement personnalisés, notamment pour les maladies chroniques. La société a pour cela développé un « jumeau numérique » utilisé pour tester et améliorer le traitement du patient.

– WiStim: 24 000 enfants naissent chaque année grâce à la PMA (procréation médicalement assistée). Pour faciliter le parcours et le suivi médical de leurs parents, WiStim, co-fondé par deux médecins, a mis au point une solution complète qui est basée sur une application mobile.

– AUM Biosync : les équipes de secours et d’urgence doivent être disponibles et fiables 24h/24, malgré les interruptions de sommeil, la fatigue, le besoin d’articuler correctement son temps professionnel avec sa vie personnelle… La startup a développé une solution qui s’appuie sur la chronobiologie et le Big Data pour faciliter le management de ces équipes aux rythmes spécifiques.

Catégorie Smart City et Mobilité

– Nielsen Concept a conçu Mobilypod, un abri pour vélos et trottinettes multi-services et digital. Fabriqués dans des ateliers d’insertion à partir de containers maritimes recyclés, les Mobilypods répondent à tous les besoins des cyclistes : il est possible d’y garer son vélo en sécurité, de l’y réparer, d’y louer un vélo classique, un VAE, un triporteur…et même d’y prendre une douche.

– Stimergy est un hébergeur cloud qui installe des serveurs dans les chaufferies des immeubles. La chaleur issue du traitement des data est utilisée pour chauffer l’eau dans les immeubles.

– SmartHab accompagne les promoteurs immobiliers en leur fournissant une solution complète pour rendre les logements (enfin) intelligents et connectés.

Catégorie Services

– Living Packets a conçu le premier emballage durable et intelligent pour le e-commerce. Il entend mettre fin au gaspillage de ressources et au mauvais service rendu par les emballages en carton à usage unique, qui peinent parfois à bien protéger nos colis.

– Pickeos aide les préparateurs de commande à trouver plus facilement et rapidement les produits dans les entrepôts, grâce à un guidage lumineux.

– Ido-data a collaboré avec les Sauveteurs en mer pour créer Dial, un bracelet d’alerte connecté pour ceux qui pratiquent les sports nautiques. Doté d’un GPS, le bracelet donne l’alerte et envoie la géolocalisation aux secours avec une simple pression.

– SouthPigalle a mis au point une nouvelle génération d’assistants virtuels qui favorise l’intelligence collective dans les entreprises, permettant le partage d’expertise, le développement de compétences ou encore l’automatisation de tâches.

Catégorie Deep Tech



– Golem.ai utilise l’intelligence artificielle pour analyser finement le langage, qu’il s’agisse de la voix, d’emails ou de documents. L’objectif est de créer des automatisations et ainsi gagner en productivité dans les entreprises.

– OneVisage est une startup suisse dont la solution d’authentification multi-facteurs offre un haut niveau de sécurité pour protéger les données confidentielles et les transactions numériques.

– KeoPass a conçu une clé biométrique servant à générer des mots de passe robustes pour éviter aux professionnels et aux particuliers de créer, mémoriser et saisir des mots de passe.

Catégorie Gov & Civic Tech



– Airudit est une plateforme de création d’assistants personnels à destination des entreprises et des collectivités. Elle simplifie les interactions vocales hommes-machines.

– Pitangoo s’adresse aux jeunes avec un outil de développement personnel qui les accompagne pour faciliter leurs choix d’orientation.

En route vers les plus grands événements tech

Dans la prolongation du bootcamp, les startups du programme French IoT se retrouveront pour des ateliers mensuels consacrés à des méthodes et outils pour doper leur croissance. Elles seront également invitées à exposer sur de gros événements tech : au CES de Las Vegas, au festival Slush à Helsinki, à l’IFA de Berlin, à Viva Technology ou Bpifrance Inno Génération à Paris.

Elles auront enfin l’opportunité de mettre en place un pilote de co-innovation avec Altarea-Cogedim, la RATP, le Fonds FHF Recherche & Innovation ou Malakoff Médéric Humanis, partenaires du programme.

Pour retrouver toutes les informations relatives au programme French IoT, rendez-vous sur leur blog.