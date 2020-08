Startups : le récapitulatif des levées de fonds de la semaine

Difficile de ne pas attirer les regards quand l’on affirme être en phase de développement dans vaccin contre le COVID-19… La semaine dernière, la startup américaine Moderna en a payé les frais, en annonçant jeudi avoir été victime d’une série de cyberattaques chinoises impactant son cours en bourse.

Pour la dernière semaine du mois de juillet, les startups de la santé connectée ont une nouvelle fois attiré les investisseurs, avec l’importante levée de fonds du spécialiste Whithings, se préparant à se positionner auprès des professionnels de la santé. Sur le mois, 282 millions d’euros ont été levés, en hausse de 27,6 % comparé à juillet 2019.

Le calme des levées de fonds rappelle pourtant bien la période estivale. Pour cette semaine, 4 levées de fonds ont été enregistrées, pour 57 millions d’euros d’argent frais. Voici les 3 levées de fonds à retenir cette semaine.

Withings lève 57 M€

Sa première balance connectée fut commercialisée en 2009. Depuis, la startup Withings poursuit le développement de ses différents objets connectés en lien avec la santé, notamment avec ses montres et bracelets. Pour sa dernière levée de fonds, le but sera maintenant de se rapprocher du personnel soignant pour devenir un véritable « intermédiaire entre le médecin et le patient ».