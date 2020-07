SpaceX se prépare à une gigantesque levée de fonds

SpaceX connaît un début d’année exceptionnel. Son réseau de satellites Starlink se déploie, et la société privée a débuté sa collaboration avec la NASA, dont la concrétisation a pris date le 30 mai 2020.

Selon des sources proches sur lesquelles CNBC s’est appuyé, SpaceX se prépare à effectuer une nouvelle opération de financement, en Série N, dont le montant levé pourrait s’élever à un milliard de dollars.

Il s’agirait d’un tour de table profitable au lancement commercial de l’activité de l’entreprise autour de sa constellation Starlink. Mais un précédent article de Bloomberg annonçait aussi que SpaceX comptait continuer à développer son « SuperHeavy » booster.

Des revenus « dès cette année » avec Starlink

En novembre de l’année dernière, SpaceX déployait son premier satellite SpaceX. Ils sont aujourd’hui plus de 450 en orbite et l’intégralité du projet est à découvrir dans notre article en cliquant ici.

Toujours selon CNBC, les responsables de l’entreprise s’attendent à ce que les premiers revenus soient générés cette année. Le marché de sa couverture internet mondiale haut débit est estimé à 1 billion de dollars (1000 milliards $).

Pour le moment, la levée de fonds de SpaceX n’a pas de date, et pourrait donc être officialisée lors de ce second semestre. Reuters et Bloomberg estiment qu’il faudra encore attendre plusieurs mois.

À l’heure actuelle, la valorisation de l’entreprise est de 36 milliards de dollars. En mai dernier, elle avait réalisé une levée de 346,2 millions de dollars. Si la prochaine opération confirme son montant à 1 milliard, la société dépassera les 44 milliards de dollars.