Steam : les jeux multijoueurs locaux seront bientôt jouables en ligne

Dès la fin du mois d’octobre, la fonction « Remote play Together » sera proposée en version beta à tous les utilisateurs de Steam. Alden Kroll de chez Valve a précisé sur son compte Twitter les caractéristiques de cette nouvelle option :

Aujourd’hui, notre équipe a annoncé une autre nouvelle fonctionnalité de plateforme intégrée à Steam: Remote Play Together. Cela permettra aux amis de jouer à des jeux multijoueurs locaux ensemble sur Internet, comme s’ils se trouvaient dans la même pièce. En clair : cela ne concerne que les jeux à écrans splités. La technologie diffuse votre écran en continu chez votre ami, enregistre ses données et les renvoie au jeu. Vous jouez donc le même jeu et regardez la même chose.

Steam est en train de faire peau neuve

Cette fonction permettra donc de recréer la sensation du multijoueur local, même si vous ne vous trouverez pas dans la même pièce que votre camarade de jeu. Il faut toutefois noter qu’il ne s’agit absolument pas d’une première dans le monde des jeux vidéo. Le service Share Play qui est disponible sur PlayStation 4 est globalement similaire. On peut déjà s’amuser sur des jeux tels que Cuphead, Rayman Legends ou encore Enter the Gungeon.

L’annonce de Valve est donc un des nouveaux chantiers dans lesquels s’engage l’entreprise pour faire évoluer Steam. Il faut dire qu’elle fait face à la sévère concurrence d’Epic Games qui mène une politique commerciale très agressive. Chaque semaine des jeux sont en effet offerts aux utilisateurs de l’Epic Game Store et certains titres y sont disponibles en exclusivité.

Pour tenter de garder ses joueurs, Valve est donc engagé sur plusieurs chantiers d’envergure pour rendre sa plateforme plus agréable. Les développeurs ont notamment récemment modifié l’interface de la bibliothèque. De nombreuses autres évolutions sont prévues et on peut retrouver ces projets sur le site de l’entreprise. Piqué au vif par la concurrence naissante, Steam semble donc décidé à passer à la vitesse supérieure.