Steam passe la barre des 20 millions d’utilisateurs connectés simultanément

Au cours du week-end, Steam a explosé son record de joueurs connectés simultanément à son service dédié aux jeux vidéo. Ce nouveau cap symbolique a été dépassé lors du week-end avec pas moins de 20 313 451 utilisateurs présents sur la plateforme en même temps. Sur ce total, plus de 6,4 millions d’entre eux étaient en train de jouer à un jeu vidéo.

Le dernier record de Steam était établi à 19 millions, un nombre déjà très conséquent, mais pas si éloigné de ce nouveau record.

Côté jeux vidéo, les utilisateurs ont profité de Steam pour se tourner vers les classiques tels que Counter-Strike : Global Offensive, qui a cumulé par moins de 1 024 845 joueurs simultanés, un pic qui a lui a permis de se hisser au rang du jeu le plus populaire du week-end. L’audience du jeu était en hausse depuis déjà plusieurs semaines au moins.

Jusqu’ici, le jeu n’avait jamais passé la barre du million, si bien qu’il a profité de l’occasion pour remercier les utilisateurs sur Twitter quelques heures plus tard.

Thanks a million. — CS:GO (@CSGO) March 14, 2020

Sur le podium de Steam, on retrouve également la présence de Dota 2 et PUBG avec respectivement 701 632 et 515 050 joueurs connectés simultanément. Les deux jeux sont d’ailleurs les seuls à avoir déjà atteint le cap du million de joueurs dans le passé.

De nouveaux records déjà à prévoir pour Steam ?

Évidemment, le nouveau record établi par Steam ce week-end n’est pas dénué de lien avec l’actualité sanitaire dans le monde. Dans plusieurs pays, dont la France, les autorités ont pris des mesures visant à confiner les personnes chez elles, fermant du même coup de nombreux établissements jugés non nécessaires lors de cette période. En conséquence, bon nombre d’utilisateurs se sont retrouvés chez eux ce week-end.

Il ne serait pas étonnant que le service batte de nouveaux records dans les jours et les semaines à venir, particulièrement si le confinement devient total en France. De la même façon, Netflix et les autres services de streaming ainsi que les jeux vidéo devraient enregistrer des fortes hausses de fréquentation. Faute de pouvoir se voir en extérieur, les utilisateurs se retrouveront donc en ligne.