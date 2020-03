C’est officiel, l’E3 2020 de Los Angeles est annulé à cause du Coronavirus

C’est officiel, l’E3 2020 est annulé. Après de nombreuses rumeurs et spéculations, l’Entertainment Software Association (ESA), les organisateurs de l’E3 viennent de l’annoncer par l’intermédiaire d’un communiqué de presse. Il y a une semaine pourtant, tout semblait aller pour le mieux. Les organisateurs étaient rassurants et disaient être « en pleine préparation ». Mais en quelques jours, tout a basculé. Plus grave encore, cette annulation pourrait sceller l’avenir de l’E3 qui pourrait venir à disparaître.

L’E3 2020 annulé, la fin de ce salon mythique ?

C’était l’année à ne pas rater. Avec l’arrivée de la next-gen et la présentation en détail de la Xbox Series X lors de la conférence Xbox, l’E3 2020 pouvait être l’année du renouveau. Jusqu’au bout, l’ESA aura essayé de maintenir l’événement. Hélas, avec l’état d’urgence qui fut déclenché à Los Angeles, les choses se sont compliquées.

Il y a une semaine pourtant, l’ESA était optimiste et les organisateurs confirmaient le maintien du salon. Hasard ou signe du destin, 24h plus tard les six premiers cas de Coronavirus dans la cité des anges forçaient les autorités de la ville à déclencher l’état d’urgence. Malgré cela, l’ESA était toujours confiante. Il y a trois jours, les organisateurs annonçaient que l’événement était maintenu.

Cette nuit, tout s’est accéléré avec de nombreuses rumeurs sur l’annulation du salon. Ce matin, l’éditeur Devolver Digital (qui avait prévu une conférence de presse en juin) conseillait sur son Twitter aux visiteurs et journalistes d’annuler leurs voyages, leurs hôtels et tout ce qui concerne l’E3.

Il y a quelques minutes seulement, l’information est devenue officielle. L’E3 2020 est annulé. Voici la traduction du court communiqué de presse de l’ESA.

Après avoir soigneusement consulté nos sociétés membres concernant la santé et la sécurité de tous dans notre industrie – nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date de l’E3 – nous avons pris la décision difficile d’annuler l’E3 2020, prévue du 9 au 11 juin. à Los Angeles.

À la suite de préoccupations croissantes et écrasantes concernant le virus COVID-19, nous avons estimé que c’était la meilleure façon de procéder dans une situation mondiale sans précédent. Nous sommes très déçus de ne pouvoir organiser cet événement pour nos fans et supporters. Mais nous savons que c’est la bonne décision sur la base des informations dont nous disposons aujourd’hui.

Notre équipe contactera directement les exposants et les participants avec des informations sur les remboursements complets.

Nous explorons également des options avec nos membres pour coordonner une expérience en ligne afin de présenter les annonces et les nouvelles de l’industrie en juin 2020. Les mises à jour seront partagées sur E3Expo.com.

Nous remercions tous ceux qui ont partagé leur point de vue sur la réinvention de l’E3 cette année. Nous sommes impatients de vous présenter l’E3 2021 comme un événement repensé qui rassemble les fans, les médias et l’industrie dans une vitrine qui célèbre l’industrie mondiale du jeu vidéo.

Un énorme coup dur pour le salon qui risque d’être marqué à jamais par cette annulation. L’ESA annonce par la même occasion qu’une solution alternative est en train d’être étudiée. Les organisateurs songent « à coordonner une expérience en ligne pour présenter les annonces et les nouvelles de l’industrie en juin 2020 ». Cela annonce la fin de l’E3 que nous connaissons à ce jour.

L’E3 2020 changé à jamais ?

Ce changement de programme pourrait changer à jamais l’histoire de l’E3. En effet, les organisateurs songent déjà à un événement online. Ainsi, les éditeurs et développeurs risquent de se rendre compte qu’ils sont beaucoup plus gagnants à réaliser des événements en ligne plutôt que des événements physiques qui sont beaucoup plus chers. Nous risquons d’avoir de nombreuses vidéos à l’image des Nintendo Direct, PlayStation State of Play et Inside Xbox.

Cela pourrait donc marquer la fin d’une grande époque des salons mythiques. En tout cas, l’ESA n’a pas encore parlé d’une édition 2021 et l’E3 risque de ne pas se relever. Depuis plusieurs années déjà, les bruits de couloirs laissent entendre que le salon n’était pas dans ses meilleures années. Avec la perte de Sony/PlayStation, l’E3 2019 signait l’une de ses plus mauvaises années. Cette année 2020 s’annonçait déjà compliquée avec une nouvelle absence de PlayStation, mais tous les espoirs étaient sur Xbox et la présentation de sa Xbox Series X. Avec l’annulation pure et simple de l’événement, cela peut ainsi ouvrir la voie à une nouvelle ère de communication qui passera essentiellement sur des événements en ligne. Une chose qui, on ne va pas se mentir, est beaucoup moins impressionnante et prestigieuse qu’une conférence et son ambiance.

D’ailleurs, le patron d’Xbox Phil Spencer à déjà réagit à l’annulation du salon et annonce d’ores et déjà un événement en ligne pour dévoiler l’avenir d’Xbox.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we’ll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h — Phil Spencer (@XboxP3) March 11, 2020

L’E3 2020 en juin, déjà annulé en mars ?

L’une des grandes interrogations c’est : « Pourquoi annuler déjà le salon en mars ? » Tout simplement parce qu’un événement comme celui-là, qui coûte plusieurs millions de dollars aux exposants, il se prépare longtemps à l’avance. Ainsi, depuis le début d’année 2019 des éditeurs étaient en train de préparer le salon. C’est pourquoi les événements liés au Coronavirus ont joué dans la balance et posent problème dès le mois de mars alors que l’événement devait se dérouler en juin. Hélas, même si avec l’arrivée du printemps, le virus venait à disparaître, ce sont bien les plans du début d’été qui se jouent actuellement et qui seront donc annulés.

Reste à savoir maintenant si la Gamescom (fin août) et le Tokyo Game Show (mi-septembre) peuvent eux aussi être touchés. Pour ce qui est du prochain gros événement mondial, il s’agit de l’Euro de football de mi-juin à mi-juillet.

Les consoles next-gen repoussées ?

La grande question est également autour de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 qui doivent arriver pour Noël 2020 partout dans le monde. Sachant que ces consoles sont fabriquées en Chine, pouvons-nous envisager un report de ces dernières ? Très clairement oui. Comme l’expliquent de nombreux professionnels de l’industrie sur les réseaux sociaux, il y a un certain temps de productions, un temps d’exportation et de préparation pour le lancement de nouvelles consoles. Selon les mêmes professionnels, le Coronavirus aurait déjà retardé cette préparation en février.

Pour rappel, en 2013, pour le lancement de la PS4, Sony avait fait face à de nombreuses ruptures de stock sur plusieurs semaines. Cela avait ainsi impacté le premier Noël de la console alors qu’il y avait eu une année de production normale. Ainsi, il est assez difficile de penser que le lancement des deux nouvelles consoles ne soit pas impacté.