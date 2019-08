Steve Wozniak ne comprend pas qu’Apple n’ait pas évolué radicalement

Du côté d’Apple, il a fait partie et c’est encore le cas aujourd’hui (même si c’est dans une moindre mesure), partie des voix qui comptent. Steve Wozniak, le co-fondateur de la marque à la pomme critiquait il y a quelques mois l’attentisme d’Apple sur le dossier du smartphone pliable. Par le passé, il avait aussi été très critique de l’Apple Watch. Dans sa nouvelle sortie, qui vise l’ensemble de l’entreprise, il ne prend pas beaucoup plus de gants.

Apple doit évoluer pour Steve Wozniak

C’est une interview accordée à Bloomberg qui ne doit pas faire que des heureux du côté de Cupertino. L’ancien patron a en effet confié que dans son esprit, Apple aurait dû être divisé depuis longtemps.

Cette sortie a fait beaucoup réagir outre-Atlantique, notamment parce que de nombreux médias ont considéré, allant trop vite, qu’il prônait une division du géant boursier en plusieurs entités. Mais, si certains acteurs politiques militent en faveur de mesures de ce genre, son ambition était différente. Dans sa tête, l’idée est plutôt de laisser les divisions d’Apple se séparer un peu partout aux Etats-Unis, voir même ailleurs et leur accorder de l’indépendance pour qu’ils puissent développer leurs propres idées plutôt qu’une simple solution centralisée sur le campus de Cupertino.

Son modèle dans le genre Hewlett-Packard, qui est l’entreprise où il a fait ses débuts. Mais comme le note The Verge, HP est aussi l’entreprise qui a refusé à cinq reprises qu’il développe un ordinateur. A l’heure actuelle, il n’y a plus vraiment de débat entre les deux entreprises sur qui est la plus grande.

Par le passé, il avait déjà fait la promotion de HP, précisant qu’il parlait de l’entreprise comme elle fonctionnait dans les années 70. Il expliquait ainsi qu’un ingénieur pouvait aller au travail à n’importe quel moment, y compris la nuit et avoir accès à tout ce dont ils avaient besoin pour créer leurs projets.