Stranger Things : ce qui nous attend dans la saison 4

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur la saison 3 de Stranger Things. Si vous n’êtes pas à jour dans l’histoire, mieux vaut sans doute regarder les épisodes avant de lire les lignes qui viennent.

La saison 4 de Stranger Things s’est dévoilée dans un teaser il y a quelques semaines. Si on attend désormais avec impatience, comme chaque année, les nouveaux épisodes de la série, de sérieuses nouveautés sont au programme, tant au niveau des personnages que des lieux où va se dérouler l’histoire.

Stranger Things nous invite au voyage

Jusque-là, on était surtout habitués à la petite ville de Hawkins dans l’Indiana, épicentre de la vie et des aventures de la majorité des personnages. Mais, une chose est sûre, on va abandonner de façon récurrente la petite bourgade. Cette information transparaît notamment au niveau des lieux de tournage. Ainsi, l’équipe s’est très vite installée en Lituanie, un pays qui servira de décor pour illustrer la Russie où le personnage de Hopper est détenu. En effet, si la majorité des personnages pensent qu’il est mort, il est en fait détenu, comme on a pu le découvrir à la fin de la saison 3.

Dans le même temps, une partie du tournage de ce nouveau chapitre de l’histoire aura aussi lieu au Nouveau-Mexique. Pourquoi ces changements géographiques ? Et bien là encore, c’est lié à l’histoire de la série. En effet, la famille Byers et Eleven ont décidé d’aller s’y installer pour tourner la page. Netflix utilsie là le nouveau studio d’Albuquerque qui a été acheté pour devenir le premier centre de production de la plateforme de streaming. On est donc dans une logique narrative mais aussi financière pour Netflix. L’entreprise louait en effet des studios à Atlanta jusque-là.

D’un point de vue de l’histoire, Netflix promet que la saison 4 de Stranger Things sera « plus grande, plus audacieuse et plus complexe que jamais ». Certaines rumeurs se font l’écho d’un lien avec Roswell, le célèbre site américain qui alimente de nombreux fantasmes chez les amateurs de petits hommes verts.