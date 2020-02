Stranger Things Saison 4 : Le teaser est dispo (avec un énorme spoiler)

C’est une nouvelle fois sans prévenir que Netflix vient de casser internet en dévoilant la première bande-annonce de la quatrième saison de Stranger Things. Avant d’aller plus loin, on préfère vous prévenir que toute l’intrigue de ce court teaser de 50 secondes révèle un assez gros spoiler. Alors, ceux qui n’ont pas terminé la saison 3 et ceux qui souhaitent garder un maximum de suspens, il est fortement conseiller de passer votre chemin. Pour les autres, on vous laisse admirer ces premières secondes.

Bons baisers de Russie.

On le répète, le trailer et la suite de cet article contiennent de gros spoilers sur la saison 3 et la saison 4 de Stranger Things.

Comme on pouvait le voir dans la scène post-générique de la saison 3, une bonne partie de l’action de cette nouvelle saison (qui pourrait bien être la dernière) devrait se dérouler en Russie. Lors du final de la saison 3, le shérif Hopper se sacrifie afin de sauver Hawkins et refermer le fameux portail du monde à l’envers. Cependant, de nombreux fans refusaient l’idée de voir l’un des personnages les plus appréciés de la série mourir. Dans la scène post-générique, on pouvait voir des scientifiques russes parler d’un prisonnier. Un « Américain ». Dès lors, deux théories se défendaient sur la toile.

D’une part, les fans qui pensaient qu’il s’agissait du père d’Eleven qui ne serait finalement pas mort à la fin de la saison 01. D’autre part, les fans qui pensaient que c’était Hopper. Une théorie qui fut énormément appuyée par un mystérieux teasing de l’acteur David Harbour (l’acteur qui interprète Hopper) puisque ce dernier a dévoilé un étrange numéro de téléphone sur son compte Instagram.

Et bien, Netflix n’aura pas fait durer le suspense bien longtemps, puisque dès le premier teaser, on découvre que le shérif d’Hawkins est bien en vie. Il sera donc très intéressant de savoir comment il a pu s’en sortir et comment il s’est retrouvé à l’autre bout de la planète.

Stranger Things Saison 4 – L’ultime saison ?

Ce teaser n’est malheureusement pas accompagné de date de sortie. Nous ne savons toujours pas si cette nouvelle saison arrivera pour la fin d’année 2020 ou pour l’année prochaine. Quoi qu’il en soit, de nombreuses rumeurs évoquent la fin de la série au bout de cette quatrième saison. Si à la base, c’était au moins cinq saisons qui étaient au programme, il se pourrait que les plans des frères Duffer aient changé. L’idée était de proposer une série avec des enfants et ces derniers auraient déjà bien grandi au point de ne plus trop correspondre à l’idée de départ de la série. Affaire à suivre donc !