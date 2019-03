Stranger Things saison 3 : les secrets du trailer

Bienvenue pour cette analyse et ces théories fondées sur la bande-annonce de Stranger Things saison 3, qui sortira le 4 juillet prochain, jour de fête nationale américaine, cela va sans dire.

Stranger Things : j’avoue, je suis très client

J’ai vraiment beaucoup apprécié les deux premières saisons de Stranger Things et je compte sur les 8 épisodes de cette saison 3 pour parvenir à conserver la magie initiale tout en parvenant à renouveler certains éléments de cette formule magique spéciale années 80.

Au jeu des références, ce trailer aligne un nombre impressionnant de film de la décennie 80, je les soulignerai au fur et à mesure de l’analyse des images.

Dustin, le plus attachant de tous !

Tout commence avec Dustin qui vient juste de rentrer de colonies de vacance, mais d’un genre particulier puisqu’il s’agissait apparemment d’apprendre l’informatique ou encore l’astronomie si on en croit son t-shirt et sa casquette.

La série rassure les fans, la tortue a survécu, même si elle avait dû partager son vivarium avec un demo-chien en saison 2.

Dustin pense qu’on l’a oublié, mais c’est sans compter la surprise que lui réservent ses amis grâce aux pouvoirs d’Eleven.

Tout le monde aura remarqué un autre clin d’œil à la saison 2 avec la fameuse laque Farrah Fawcett, qui a vraiment existé (la laque, pas Farrah Fawcett) et dont Steve avait fait cadeau à Dustin avant le bal de fin d’année.

Radio Love

Alors que le groupe est enfin au complet, on remarque que Mike et Eleven se tiennent la main, sachant qu’au registre des amours adolescentes on peut certainement y ajouter Max et Lucas, mais j’y reviendrai.

C’est une antenne radio qu’ils installent dans cette clairière, peut-être dans l’espoir d’entrer en communication avec les extraterrestres, comme dans Rencontre du 3ème type sorti en 1977.

On remarque l’imagerie réminiscente de la fameuse photo Raising the flag on Iwo Jima (merci à Florence D. qui a capté la référence !)

Une partie de l’action continue de se dérouler à Hawkins, même s’il me semble qu’il y aura du mouvement dans cette saison pour les personnages.

Hawkins Post

C’est apparemment au bureau du journal local, le Hawkins Post, qu’on retrouve Nancy et Jonathan en mode journaliste débutant ou éventuellement pour un entretien d’embauche pour lequel ils seraient éventuellement en concurrence.

Leur intérêt pour le métier n’est pas très étonnant puisqu’ils ont fait l’expérience de la puissance du contre-pouvoir de la presse en saison 2 quand la divulgation d’un vrai-faux scandale par Murray a permis de faire fermer le laboratoire.

Ils risquent toutefois de cruelles désillusions puisque Bruce, le blond qu’on aperçoit plus tard dans cette bande-annonce, serait un journaliste peu scrupuleux du Hawkins Post et je parie déjà que Nancy et Jonathan feront les frais de son sens de l’humour douteux.

Alerte au pédiluve

Pendant que certains visent le journalisme, d’autres préfèrent tomber la chemise en mode maître-nageur et c’est évidemment Billy qui croise Heather, une charmante collègue qui pourrait éventuellement nous rappeler Alerte à Malibu, même si cette série n’a commencé qu’en 1989.

C’est ensuite Karen Wheeler qu’on retrouve avec le tombeur de ces dames et on se souvient bien de la scène, courte et intense de la rencontre de Karen et Billy en saison 2. D’ailleurs, un grand philosophe n’a-t-il pas écrit : « Même s’il pleut, l’été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. »

Divorce et déménagement ?

Toujours dans le thème des couples possibles, on retrouve Jim Hopper qui attend de toute évidence un rendez-vous galant et le montage nous laisse supposer que Joyce lui a posé un lapin.

Il faut dire que la mort de Bob en saison 2 a dû laisser des traces et peut-être même Joyce envisage-t-elle de poursuivre sur l’idée de quitter Hawkins pour éloigner son fils Will des dangers qui s’y sont manifestés.

Qui dit adolescence, souvenirs douloureux et éventuels projets de déménagement dit crise du groupe d’amis et c’est ce que laisse sous-entendre le plan du groupe qui s’éloigne de la maison en vélo, mais sans Will apparemment.

On entend Mike dire qu’ils n’ont plus l’âge de passer la journée au sous-sol. Possible qu’il parle à Will et possible aussi qu’il n’ait pas envie de rester chez lui alors que ses parents pourraient sans doute divorcer.

Amours contrariées ou contrariantes ?

Au moins, tout semble au beau fixe entre Max et Eleven (Jane) qui nous offrent de beaux exemples de la mode flashy de l’époque. Je suis content de voir que ces deux-là s’entendent bien et que la série ne joue pas sur le cliché de la jalousie entre filles.

A contrario, on sent bien que Dustin souffre toujours en regardant Max et Lucas partir ensemble en mode love to love.

Dustin était raide dingue de Max en saison 2 et le premier coup de foudre est souvent le plus marquant, il est donc loin d’être passé à autre chose.

Les amours adolescentes sont bien jolies, mais elles sont tendances parfois à briser des amitiés et on a l’impression que Will ressent une grande nostalgie pour le groupe de son enfance.

Et si vous vous demandez pourquoi Will est tout mouillé, c’est simple, on peut reconnaître qu’il se trouve au Castle Byers, la cabane dans laquelle il s’était réfugié en première saison, dans la version upside down.

Le centre commercial Starcourt

Puisqu’on parle de lieu, on sait que le grand centre commercial Starcourt sera particulièrement important pour cette saison 3. Visuellement, on ressent bien l’influence de Retour vers le Futur que Shawn Levy avait évoqué en amont du tournage.

Comme on l’avait découvert dans de précédents petits teaser, Steve travaille pour une boutique de glaces, Scoops Ahoy et il travaille avec Robin qui devra se faire aux délires entre Steve et Dustin si elle veut intégrer le petit univers de la bande au sens large.

La référence à Star Wars va sans dire, mais je le souligne quand même, sinon on me dira que je l’ai ratée en commentaire.

L’ouverture d’un grand centre commercial, c’est souvent une bien mauvaise nouvelle pour le petit commerce et c’est sans doute en partie ce qui motive les protestations contre les projets du maire.

Le maire et la fête foraine

Le nom du maire, Kline, rime avec Swine qu’on peut traduire par fumier ou salaud et on remarque au passage que l’écriteau qui associe son nom à la foire aux manèges reprend clairement le design des panneaux de la campagne de Donald Trump.

De toute évidence, Jim et Joyce avaient rencart à la foire, mais les choses dérapent et attention maintenant les références s’enchaînent.

Déjà on a la moustache et la chemise de Jim Hopper, clairement inspirées de celles de Magnum, ensuite la coiffure et les gants du tueur qui se promène dans le palais des glaces renvoient clairement à Terminator.

On remarque que le pistolet silencieux du hitman finit entre les mains de Hopper, ce qui nous promet une belle bagarre.

Concernant les raisons de la présence du tueur, elles pourraient être liée à Murray Bauman ancien journaliste et conspirationniste de saison 2 qu’on entraperçoit potentiellement en mauvaise posture.

Une agence secrète ?

Rien de très étonnant puisqu’il a sans doute enrayé les plans secrets d’exploitation de l’upside down par la CIA ou autre agence.

Il pourrait peut-être travailler pour Lynx Corp sachant que le programme SilverCatFeeds est apparu dans un teaser, ce qui implique certainement un rôle de l’informatique au travers des nouvelles compétences que Dustin aura acquises en colonie de vacance.

D’ailleurs, on se demande si on reverra le Docteur Brenner qui aurait survécu et on peut aussi s’interroger quant à l’absence de Kali, numéro 8, dans ce trailer.

Eleven et l’upside down

Les plans les plus mystiques et intrigants concernent Eleven, évidemment, puisque l’espace entre les dimensions et l’upside down n’en ont pas fini avec elle ou elle avec eux.

Elle semble passer d’une dimension à l’autre en se laissant tomber en arrière. On remarque à cette occasion que Jane porte toujours au poignet l’élastique bleu qui appartenait à Sara, la fille de Jim, élastique qu’il avait donné à Jane avant le bal de la neige.

Le plan d’Eleven qui s’enfonce dans l’eau renvoie à celui d’Heather, qui correspond sans doute à l’épisode 3 qui a pour titre « The Case of the missing lifueguard. »

Billy regarde sous la douche une marque qui semble synonyme d’une infection maléfique, ce que vient confirmer plus tard l’image d’un œil bleu comme les siens.

L’eau comme symbole du passage

On se demande s’il a un lien avec les problèmes d’Heather, ce qui est sûr, c’est que la série donne envie de rester très éloigné des piscines et au passage on pourrait y voir une référence au film Cocoon.

Quoi qu’il en soit, l’eau comme surface miroir est omniprésente dans le symbolisme du passage entre les dimensions, que ce soit avec la baignoire, la douche, la piscine ou ce bord de mer où se tient Eleven.

C’est bien Heather et peut-être sa mère qu’on retrouve ensuite, mais leur visage et leur comportement pourraient indiquer qu’elles sont possédées dans une ambiance qui n’est pas sans rappeler celle des Tommyknockers de Stephen King.

La science qui déraille, un incontournable

Difficile de deviner quelle expérience scientifique ratée est à l’origine du désastre électrique qu’on découvre dans une série d’images impressionnantes, évidemment, on suppose une tentative de récupérer la puissance de l’upside down, et peut-être de percer un nouvel accès.

L’image des rats pourrait laisser supposer un danger qui les fait fuir les profondeurs ou, au contraire, ils seraient appelés par une force pour accomplir quelque chose, par exemple répandre une infection avec leurs morsures, reste à savoir s’il existe un antidote !

La bataille de Starcourt

Un affrontement essentiel se tiendra au cœur du centre commercial puisque le dernier épisode de la saison est intitulé « The Battle of Starcourt ».

Entre le sale état de Steve et la fronde de Lucas, on sent que ça ne rigole plus et encore moins quand on découvre la petite Erika, la sœur de Lucas, en mode Jon McClane, Die Hard / Piège de Cristal dans les conduits de climatisation, même si oui, je sais bien, le premier Die Hard c’est 1988.

Le joli plan des manèges vu du dessus n’a sens doute pas de signification particulière, mais s’il y en a une, ce sera peut-être avec le chiffre 3. Certains y voient un rappel au convecteur de la Dolorean de Retour vers le Futur !

Le monstre

Bon il est plus que temps de parler du monstre ! Pour commencer, même si tout le monde s’enflamme, j’ai envie de dire que rien ne prouve qu’il s’agisse là du principal monstre de la saison 3 et encore moins du principal antagoniste.

La créature est vraiment très réussie dans le genre dégoûtant et on peut y voir une claire influence de The Thing de Carpenter voire éventuellement de La mouche.

Et oui, peu de doute pour moi, cette horreur était auparavant un être humain et si je devais parier, ce serait certainement sur Bruce qu’on voit avancer de façon totalement anormale, justement dans les couloirs du même hôpital où Jonathan et Nancy se retrouve confrontés à la créature.

Entre l’histoire du maire, des monstres et le besoin de faire venir du public au centre commercial, on peut aussi penser à l’influence de Jaws / Les Dents de la mer.

When blue and yellow meet in the west

Dans un premier teaser, on avait pu voir l’énigme « When blue and yellow meet in the west” et justement in remarque du jaune et du bleu, notamment dans les vêtements d’Eleven et Mike.

Toutefois, on pourrait aussi y voir une référence aux aiguilles de l’horloge du centre commercial peut-être pour signifier midi ou minuit, selon le fuseau horaire de la côte ouest. On pourrait aussi penser, éventuellement, à un simple coucher de soleil sur l’océan.