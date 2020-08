Streaming Barcelone Bayern : comment regarder la Ligue des Champions en direct 🔴

Vendredi 14 août troisième confrontation du final 8 de la Ligue des Champions, avec le match Barcelone Bayern Munich. Les deux clubs se sont qualifiés facilement la semaine dernière, et attaquent la dernière ligne droite de la compétition.

Dès 21 heures ce soir, vous pouvez voir en direct le match grâce Ă l'offre en ligne de RMC Sport, qui diffuse Barcelone Bayern en streaming direct, et en HD. En France, c'est la seule solution lĂ©gale pour regarder le match en direct, comme les chaĂ®nes du groupe SFR ont remportĂ© les droits de diffusion des quarts de finale de LDC. Ce vendredi soir, RMC Sport 1 est la chaĂ®ne qui permet de voir Barcelone – Bayern Munich en direct, ainsi que les autres matchs jusqu'Ă la finale.

MĂŞme Ă quelques minutes du dĂ©but du match il n’est pas trop tard, car s’abonner Ă RMC Sport ne prend que quelques secondes, et vous pouvez y accĂ©der en haute dĂ©finition sur plusieurs supports diffĂ©rents. Si vous cherchez Ă voir en direct le streaming Barcelone Bayern Munich, rien de plus facile : Ă©tape 1 crĂ©er un compte, Ă©tape 2 le valider, Ă©tape 3 installer l’application sur l’appareil de votre choix. Vous pouvez ensuite voir le match en direct live, qui s’annonce comme un quart de finale palpitant entre le FC Barcelone et le Bayern Munich.

Ce qui fait la force de RMC Sport, c’est sa prĂ©sence sur une multitude de canaux diffĂ©rents. Le choix est large avec leur application que vous pouvez retrouver sur PC, Mac, smartphone (iOS / Android), box TV, etc. Si vous ĂŞtes fans de la Ligue des Champions et que vous voulez voir tous les derniers matchs restants (2 quarts, deux demies et la finale), opter pour l’abonnement sans engagement de RMC Sport est la meilleure solution. Vous pouvez stopper Ă tout moment votre abonnement, et profiter de la fin de cette Ligue des Champions, qui se dispute Ă Lisbonne et est baptisĂ©e Finale 8. Le coĂ»t pour voir l’ensemble des derniers matchs, dont Barça Bayern, Manchester City Lyon, et la fin de la LDC est donc de 25€.

Ce match de quart de finale entre le Barça et le Bayern de Munich est très attendu par les supporters, et c’est une vraie finale avant l’heure pour cette Ligue des Champions 2019-2020. Sur le papier, le Bayern de Munich semble favori, le Barça n’ayant toujours pas trouvĂ© la bonne formule cette saison. Dans quelques minutes nous saurons qui se qualifiera pour les demies finales, et affrontera le vainqueur du match Manchester City Lyon. CĂ´tĂ© Barcelone, on suivra attentivement la performance de Messi, et celle d’Antoine Griezmann, qui attend toujours son dĂ©clic. Le Bayern de Munich compte sur son collectif, et celui qui est considĂ©rĂ© comme le meilleur 9 du monde actuellement, Robert Lewandwoski, pour remporter ce match Barcelone Bayern Munich en streaming.

Au tour prĂ©cĂ©dent, le Barça s’est dĂ©fait facilement de Naples, quand le Bayern Munich a tout simplement Ă©crasĂ© le Chelsea de Frank Lampard. Ce match en streaming entre le Bayern et le Barça s’annonce donc palpitant, et rien n’est gagnĂ© pour aucune des deux Ă©quipes.

Dans leurs championnats respectifs, les deux Ă©quipes n’ont pas connu le mĂŞme destin. Le Bayern a survolĂ© la saison, et est restĂ© invaincu après le confinement pour remporter le titre. En ligne, le FC Barcelone s’est fait coiffer sur le poteau par le Real Madrid de ZinĂ©dine Zidane. C’est pourquoi ce streaming Barcelone Bayern Munich est la dernière occasion pour les Catalans de sauver leur saison moyenne. Une victoire en Ligue des Champions est dans tous les cas l’objectif pour les deux clubs.

Le tableau après ces quarts de finale n’a rien de simple, comme le vainqueur retrouvera Manchester City ou Lyon en demi-finale. Cette formule de Ligue des Champions, entraĂ®nĂ©e par la pandĂ©mie de Coronavirus, est intĂ©ressante, car tous les matchs se jouent sur une unique confrontation.

OĂą regarder Barcelone Bayern en streaming ce soir ?

OĂą regarder Barcelone Bayern en streaming ce soir ?

Si vous voulez Ă regarder le match en streaming du Bayern Munich contre le FC Barcelone en direct ce soir, la meilleure solution est l'offre RMC Sport 100% digitale. En souscrivant au service, vous avez le choix entre deux formules distinctes. La première (la classique) est proposĂ©e Ă 19 euros par mois, avec une annĂ©e d'engagement. La seconde est plus chère, avec un prix de 25 euros par mois, mais vous n'avez pas d'engagement.

En rĂ©alitĂ© il y a une troisième offre encore plus intĂ©ressante. La condition est d'ĂŞtre abonnĂ© Ă une offre box internet chez SFR. L'abonnement RMC Sport est dans ce cas proposĂ© Ă prix rĂ©duit, pour seulement 9€ par mois au lieu de 19€.

Pour chacun de ces abonnements RMC Sport, une constante : vous avez accès de manière lĂ©gale, en direct et en clair au streaming Bayern Barcelone, mais surtout aux autres matchs de cette Ligue des Champions 2019-2020, dont celui de Lyon demain. Autre force, vous pouvez regarder les matchs sur votre smartphone, tablette, PC/Mac, mais aussi les Smart TV Android, l’Apple TV ou encore le Chromecast de Google.

Comment suivre la fin de la LDC en direct ?

Depuis son lancement, RMC Sport a tout fait pour sĂ©duire les fans de foot. Vous pouvez ce soir non seulement regarder le match Bayern Brça en direct, mais surtout voir toute la fin de la compĂ©tition jusqu’Ă la finale.

Mais RMC Sport ne s'arrĂŞte pas lĂ et propose d'autres exclusivitĂ©s que le Ligue des Champions. Le plus grand exemple est Premier League (championnat anglais), la Liga NOS ou encore la Ligue Europa, l'autre compĂ©tition phare europĂ©enne qui se termine aussi ce mois d'aoĂ»t. Mais il n'y a pas que du foot sur RMC sport, avec notamment l'Euroligue de Basket.

En France, RMC Sport est diffuseur exclusif de ces quarts la Ligue des Champions et donc du streaming Barça Bayern, de manière 100% lĂ©gale. Vous saurez donc ce soir si le Barça a rĂ©ussi Ă trouver la formule pour contrer l’un des Bayern de Munich les plus puissants de ces dernières annĂ©es. Ce match est aussi l’occasion de voir les deux gardiens allemands Ter Stegen et Manuel Neuer face Ă face. Les dĂ©fenses auront fort Ă faire face aux armadas offensives. CĂ´tĂ© français, on surveillera de près si Antoine Griezmann est titulaire, ce qui sera le cas de ClĂ©ment Lenglet. Au Bayern, Lucas Hernandez, Cuisance et Tolisso devraient ĂŞtre remplaçants, et Benjamin Pavard est blessĂ©.

Le coup d’envoi du streaming Barcelone Bayern est donnĂ© Ă 21 heures ce soir, en direct de Lisbonne :

