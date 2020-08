Streaming Lyon Manchester City : où regarder le match de Ligue des champions en direct 🔴

Samedi 15 août, dernier épisode des quarts de finale de la Ligue des Champions, avec ce match Lyon Manchester City. Les deux équipes ont réussi à se sortir des huitièmes de finale la semaine dernière, et visent la demie.

C’est Ă partir de 21 heures ce samedi soir que vous pouvez regarder le match en direct grâce Ă l’offre en ligne de RMC Sport, qui diffuse Lyon Manchester City en streaming direct, et en haut dĂ©finition. C’est la seule solution pour voir le match en direct en France, Ă©tant donnĂ© que RMC Sport a les droits de diffusion de la Ligue des Champions. La chaĂ®ne qui permet de voir Lyon Manchester City en direct est donc RMC Sport 1, et le groupe diffusera tous les matchs jusqu’au dĂ©nouement de la compĂ©tition.

Supporters lyonnais, pas de panique. MĂŞme si le match commence dans quelques minutes, vous pouvez Ă©videmment y assister sans problème, comme s’abonner Ă RMC Sport est un jeu d’enfant. Si vous ĂŞtes dans l’attente de voir en direct le streaming Lyon Manchester City, c’est facile. CrĂ©ez votre compte, validez-le, puis installez l’app sur votre terminal prĂ©fĂ©rĂ©. Vous accĂ©derez immĂ©diatement au match en direct live, et pourrez connaĂ®tre le vainqueur de ce quart de finale tendu entre Manchester City et l’Olympique Lyonnais.

LĂ oĂą RMC Sport est très pratique, c’est grâce Ă sa prĂ©sence sur un grand nombre de supports. Que ce soit sur PC, smartphone, tablette, TV ou Mac, l’application est disponible. Si vous ĂŞtes un amoureux de la Ligue des Champions, vous pouvez assister Ă l’intĂ©gralitĂ© des matchs restants, avec ce quart, les deux demies et la finale grâce Ă l’offre sans engagement de RMC Sport. Alors que vous pouvez mettre un terme Ă votre abonnement quand bon vous semble, assister Ă cette fin de Ligue des Champions n’est pas cher. Pour 25 euros (ce qui correspond Ă un mois sans engagement), vous pourrez voir le match Lyon Manchester City en streaming direct, puis PSG Leipzig, l’autre demi-finale et la finale.

Ce quart de finale entre l’Olympique Lyonnais et Manchester City est très attendu par les supporters Lyonnais, qui rĂŞve d’une campagne mythique dans cette Ligue des Champions 2019-2020. Étant donnĂ© la puissance financière du club, City semble favori, avec son effectif surdimensionnĂ©. De son cĂ´tĂ© l’OL a les moyens de contrariĂ© les joueurs de Pep Guardiola, comme ils l’ont fait contre la Juventus de Turin. Il faudra ĂŞtre solides et solidaires, et compter sur un Ă©clair de gĂ©nie de Memphis Depay, Houssem Aouar et les coĂ©quipiers pour percer la dĂ©fense de City. Le club anglais compte sur la force de son collectif, menĂ© de main de maĂ®tre par l’un des tout meilleurs coachs du monde, Pep Guardiola. Une chose est sĂ»re, chacune des deux Ă©quipes Ă une chance de remporter ce match Lyon Manchester City en streaming.

En huitième de finale, Manchester City a Ă©liminĂ© le Real Madrid de ZinĂ©dine Zidane; quand Lyon est allĂ© Ă©liminer la Juventus de Turin au bout du suspense pour rejoindre ce Finale 8 Ă Lisbonne. Ce match Manchester City Lyon en streaming s’annonce palpitant, et les paris sont ouverts.

Les deux Ă©quipes comptent sur cette Ligue des Champions pour sauver leur saison respective. Lyon a terminĂ© 7e du championnat, et Manchester City a laissĂ© Liverpool s’Ă©chapper dès le dĂ©but de la saison. C’est la raison pour laquelle ce streaming Lyon Manchester City sera le théâtre d’un choc entre les deux clubs, qui vont tout faire pour s’imposer. Du cĂ´tĂ© de City, mĂŞme problĂ©matique que celle du PSG, les deux clubs Ă©tant Ă la recherche d’un sacre en Ligue des Champions avec les investissements massifs desquels ils bĂ©nĂ©ficient.

Le gagnant de cette confrontation entre Lyon et Manchester City aura très fort Ă faire en demi-finale, car il retrouvera le Bayern Munich, qui vient d’atomiser le FC Barcelone 8 buts Ă 2 en quart de finale.

OĂą regarder Lyon Manchester City en streaming ce samedi ?

Si vous cherchez Ă regarder le match streaming Lyon Manchester City en direct ce soir, la solution idĂ©ale est l’offre RMC Sport 100% digitale. Si vous choisissez de vous abonner, vous avez droit Ă deux formules diffĂ©rentes. Celle qui est sans engagement est facturĂ©e 25 euros par mois. L’offre avec un engagement d’un an est facturĂ©e 19 euros par mois. Pour la première, vous pouvez terminer le contrat au moment de votre choix.

Mais en plus de ces deux offres, il y en a une autre, qui est réservée aux clients de SFR. Si vous êtes abonné à la box, vous pouvez avoir droit au même abonnement pour un prix (très) réduit à 9 euros par mois au lieu de 19€. La solution la moins chère pour assister à ce streaming Lyon Manchester City en direct, en haute définition et sans prise de tête.

Quand vous ĂŞtes abonnĂ©s Ă RMC Sport, vous pouvez accĂ©der en clair, de manière lĂ©gale et en haute dĂ©finition au streaming Lyon Manchester City, puis Ă la fin de la Ligue de Champions 2019-2020. Autre point fort, vous pouvez regarder les matchs sur votre smartphone, tablette, PC/Mac, mais aussi les Smart TV Android, l’Apple TV ou encore le Chromecast de Google.

Comment regarder la Ligue des Champions en direct ce soir ?

RMC Sport a rĂ©ussi Ă s’imposer comme un acteur majeur du monde du foot depuis deux ans. Si ce soir vous pouvez assister au match Lyon Manchester City en direct, vous avez aussi accès Ă toute la fin de la compĂ©tition dès la semaine prochaine.

RMC Sport propose d’autres exclusivitĂ©s que la Ligue des Champions, comme la Premier League, la Ligue Europa, et la Liga NOS. Le foot n’est pas le seul sport Ă l’honneur, vous pouvez aussi profiter des licences de Basket avec l’Euroligue. L’abonnement Pass Sport est encore plus complet, et propose Ă©videmment la Ligue des Champions avec ce streaming Lyon Manchester City.

En France, RMC Sport est le diffuseur exclusif de ces quarts la Ligue des Champions et donc du streaming Manchester City Lyon, de manière 100% lĂ©gale. Ce soir, on saura si l’OL va rĂ©aliser un exploit et rejoindre le Paris Saint-Germain en demi-finale. De son cĂ´tĂ©, Manchester City s’est bien mis en jambe contre le Real Madrid, avec un Kevin de Bruyne en très grande forme. La victoire 4-1 du club anglais a Ă©tĂ© sans appel, et Lyon de son cĂ´tĂ© s’est qualifiĂ© grâce Ă sa victoire au match aller contre la Juventus. L’an passĂ© Lyon avait gagnĂ© contre Manchester City avec un Maxwell Cornet des grands soirs.

Le coup d’envoi du streaming Lyon Manchester City est donnĂ© Ă 21 heures ce soir, en direct de Lisbonne :

