Streaming OL Benfica : où voir ce match de Ligue des Champions 2019 ?

La Ligue des Champions 2019 revient dès ce soir pour la quatrième journée des phases de groupe, avec quelques matchs très attendus par les fans de football comme le streaming OL Benfica. À partir de 21 heures en France, vous pourrez suivre l’affrontement des grands clubs grâce à l’offre 100% digitale de RMC Sport. Elle vous permettra de suivre le match en toute légalité, en HD et avec zéro publicité.

Voir le match ici

Avec l’application de RMC Sport, vous pouvez vous inscrire en quelques minutes à peine et accéder directement au match de votre choix. Si vous voulez suivre le streaming OL Benfica, vous n’avez qu’à créer un compte puis valider votre inscription. Une fois connecté, vous n’aurez qu’à vous rendre sur le direct. L’application de RMC Sport est disponible sur mobile, mais aussi depuis une tablette, un ordinateur ou certains modèles de téléviseurs. Quelques offres ont l’avantage d’être sans engagement pour les utilisateurs.

Comme à chaque fois, il a fallu attendre deux semaines pour le retour de la Ligue des Champions 2019. C’est donc dès ce soir que les adeptes de football pourront regarder le streaming OL Benfica. Rappelons que le club lyonnais s’est incliné 2 buts à 1 lors du match aller contre l’équipe portugaise. Malgré un but égalisateur de Memphis Depay en deuxième période, Benfica a réussi à marquer quelques minutes plus tard et à donner la victoire au club portugais. Actuellement, l’OL est donc troisième de son groupe avec 4 points tandis que Benfica se situe bon dernier avec seulement 3 points.

Malgré sa victoire en Ligue 1 ce week-end contre Toulouse, un match où Depay a encore été décisif, Lyon reste encore dans une phase assez instable. Rappelons que le club a accueilli Rudi Garcia suite à la défaite de l’équipe face à Saint-Étienne. Jean-Michel Aulas, le président de l’OL avait alors écarté Sylvinho pour accueillir l’ancien entraîneur de l’OM et du LOSC. La façon dont Garcia mènera le club en Ligue des Champions sera donc vraiment cruciale et nul doute que l’équipe a tout intérêt à rapporter une victoire ce soir face au club portugais. Vous pourrez suivre le streaming OL Benfica sur RMC Sport à partir de 21 heures.

Suivez le streaming OL Benfica, 21h sur RMC Sport

Si vous souhaitez profiter pleinement du streaming OL Benfica de la Ligue des Champions 2019, vous devez donc vous tournez vers l’offre RMC Sport 100% digitale à 19 euros par mois. Cet abonnement à la chaine inclut une période de 12 mois d’engagement de durée. Dans le cas où vous préférez ne pas vous engager, l’offre revient à 25 euros par mois, sans aucun engagement donc.

Voir le match ici

RMC Sport propose une forte remise pour les abonnés SFR, qu’ils soient clients forfait mobile ou box, car l’abonnement revient à seulement 9 euros par mois au lieu de 19, soit une belle économie. Il est certain que cette promotion aidera tous ceux qui hésitent encore à prendre leur décision. Cette offre vous permet bien évidemment de suivre la totalité des matchs de la Ligue des Champions 2019, que ce soit le streaming OL Benfica de ce soir où les prochains affrontements qui auront aussi lieu dès 18h55 ou encore demain.

La seconde offre de RMC Sport s’adresse définitivement aux plus adeptes de football et autres compétitions sportives, car elle combine tous les contenus de la chaîne avec ceux de BeIN Sport. Baptisé Pass Sport, l’abonnement en question vous permettra de suivre la Ligue des Champions 2019 ainsi que de nombreux matchs de Ligue 1 diffusée sur la chaîne payante.

Toutes ces offres de RMC Sport vous donnent accès au streaming OL Benfica de ce soir, un match dont le coup d’envoi sera donné à 21h. La totalité de la compétition est accessible depuis votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, l’Apple TV, les Smart TV Android ainsi que le Chromecast de Google.

Accéder au streaming Ligue des Champions 2019

Si vous souhaitez suivre la totalité ou presque des matchs de la Ligue des Champions 2019 comme streaming OL Benfica, vous avez donc la possibilité de vous tourner vers une des offres de RMC Sport. Sachant que la chaîne propose des abonnements à la carte, vous trouverez assurément votre bonheur. Avec l’offre traditionnelle, vous pouvez aussi profiter d’autres compétitions dédiées au ballon rond comme Liga Europa, la grande Premier League (Angleterre) ou encore la Liga NOS (Portugal). Si vous aimez le sport plus généralement au delà du football, sachez que RMC Sport diffuse aussi des compétitions de tennis de basketball américain (NBA). Ceux pour qui le football est particulièrement important se tourneront résolument vers l’offre RMC Sport et BeIN Sport à 29 euros par mois.

Les offres de RMC Sport sont donc les meilleures pour suivre la Ligue des Champions 2019 en toute légalité et sans publicité depuis son salon. Si vous ne bénéficiez pas encore de l’offre, il vous suffira de quelques minutes avant le début du streaming OL Benfica pour vous inscrire et accéder au match.

Le coup d’envoi du streaming OL Benfica en Ligue des Champions sera sifflé à 21h, voici le deal RMC Sport :

Voir le match ici