Streaming OM Manchester City : où regarder la Ligue des Champions ce soir en direct 🔴

Ça y est, la Ligue des Champions est bien lancĂ©e. DĂ©but de la deuxième journĂ©e ce soir avec le match Ă regarder en streaming OM Manchester City. C’est l’occasion de voir comment le club marseillais va s’en sortir face au gĂ©ant anglais qui l’a dĂ©jĂ emportĂ© face Ă Porto la semaine dernière. Des joueurs comme Dimitri Payet ou Dario Benedetto sont attendus au tournant, après leur mauvais dĂ©but de saison.

Ă€ 21 heures, tous les fans de foot pourront voir le streaming OM Manchester City avec l’offre HD et sans engagement RMC Sport. C’est encore le cas cette annĂ©e, la chaĂ®ne TV diffuse ce match ainsi que les suivants, soit la totalitĂ© de la Ligue des Champions. D’ailleurs, c’est le seul service qui vous permet de regarder l’intĂ©gralitĂ© des matchs tranquillement depuis chez vous —faute de pouvoir profiter des sorties chez des amis ou dans les bars et restaurants.

Regarder le match ici

Profiter pleinement de RMC Sport ne prend que quelques secondes, le tout en vous assurant de ne pas rater le dĂ©but du streaming OM Manchester City. Il vous suffit de tĂ©lĂ©charger l’application, de crĂ©er et un compte et de valider votre inscription. Puis, vous n’avez plus qu’Ă vous connecter en espĂ©rant voir votre Ă©quipe favorite gagner. RMC Sport est accessible depuis n’importe quel appareil, que ce soit un smartphone, un ordinateur ou autre.

La chaĂ®ne RMC Sport affiche plusieurs offres, dont une formule sans engagement de durĂ©e qui vous permet de quitter le service dès que vous le souhaitez sans frais supplĂ©mentaires. Dans tous les cas, tous les types d’abonnements vous donnent accès au streaming OM Manchester City de ce soir et Ă tous les matchs suivants. C’est une offre 100% lĂ©gale qui vous permet d’accĂ©der Ă un contenu HD, de quoi jouir pleinement du retour du club marseillais dans cette compĂ©tition europĂ©enne.

Regarder le match OM Manchester City en streaming HD

Après des semaines de pause en septembre, la Ligue des Champions est enfin de retour. Pour notre plus grand plaisir, alors que certains clubs ont perdu l’habitude de se qualifier pour cette compĂ©tition très attendue chaque annĂ©e par les fans de football. Cette annĂ©e, on retrouve le PSG, dĂ©jĂ finaliste l’an dernier, mais aussi Rennes et l’OM. Ce sont les clubs français, mais on pourra aussi Ă©videmment profiter du jeu des Ă©quipes europĂ©ennes rĂ©putĂ©es comme Liverpool, Barcelone, l’Ajax et autres. Reste Ă savoir si un club français sera capable de faire aussi bien que les Parisiens qui ont perdu en finale lors de la dernière saison. Sachant que cette annĂ©e, l’OL n’aura pas la possibilitĂ© d’atteindre la demi-finale comme la dernière fois, puisque le club de Jean-Michel Aulas n’est pas qualifiĂ©. La deuxième journĂ©e de la Ligue des Champions, c’est ce soir avec le streaming OM Manchester City Ă voir sur RMC Sport dès 21 heures.

Cette Ligue des Champions reprĂ©sente un bel enjeu pour les clubs français qui se sont qualifiĂ©s. Pour l’OM, c’est l’occasion de prouver qu’il a sa place Ă un tel niveau de compĂ©tition. On rappelle que les Marseillais n’ont pas occupĂ© cette place depuis maintenant 7 ans, c’est une occasion de se battre pour aller le plus loin possible, et faire honneur Ă leurs couleurs. D’ailleurs, c’est tout de mĂŞme le seul club français qui a Ă©tĂ© en mesure de gagner la Ligue des Champions en 1993. MalgrĂ© leur bonne position en championnat, les coĂ©quipiers de Florian Thauvin sont dĂ©cevants, ctte confrontation pourrait donner confiance, après le succès contre le PSG. Dans tous les cas, ce streaming OM Manchester City s’annonce haut en couleur pour l’Ă©quipe phocĂ©enne. De leur cĂ´tĂ©, les Parisiens espèrent certainement aller aussi loin que la saison dernière, soit en finale. En espĂ©rant un meilleur scĂ©nario pour eux que lors du dernier match perdu contre le Bayern Munich 1 but Ă 0.

C’est un plaisir de retrouver l’OM en Ligue des Champions après avoir vu le PSG et l’OL l’an dernier. Il faut le dire, les deux clubs ont permis au football français en se hissant Ă des niveaux respectables de la compĂ©tition. L’OL est allĂ© jusqu’Ă la demi-finale avant de perdre contre le Bayern Munich tandis que Paris s’est inclinĂ© face Ă ce mĂŞme club en finale. EspĂ©rons que le match en streaming OM Manchester City permettra Ă Marseille de se mettre dans la compĂ©tition comme il faut, et de prendre ses premiers points.

La première journĂ©e de Ligue des Champions s’est soldĂ©e par une dĂ©faite pour Marseille. L’OM a perdu 1 but Ă 0 contre l’Olympiakos après un but marquĂ© par l’Ă©quipe adverse pendant les arrĂŞts de jeu. Comme la prĂ©cĂ©dente, cette saison sera un peu particulière, car elle se joue en pleine pĂ©riode de pandĂ©mie de coronavirus, si bien que les stades sont presque vides. Par contre, on sait dĂ©jĂ que cela n’enlèvera rien au streaming OM Manchester City qui aura lieu ce soir ni au match suivant. De son cĂ´tĂ©, Paris joue contre Istanbul demain en dĂ©but de soirĂ©e.

OĂą regarder le streaming OM Manchester City de ce soir ?

Si vous avez envie de profiter du streaming OM Manchester City, le plus simple est de choisir l’offre RMC Sport 100% digitale. Toutes les formules se dotent d’avantages qui devraient convenir Ă un plus grand nombre tout en s’adaptant Ă diffĂ©rents budgets. La première offre coĂ»te 19 euros par mois avec un engagement de durĂ©e de 12 mois et des frais d’inscription Ă 1 euro. La deuxième offre revient Ă 19,90 euros par mois pendant 6 mois puis 25,90 euros par mois pour RMC et Telefoot la ChaĂ®ne du Foot. Le prix de cette deuxième offre est valable jusqu’au 28 octobre, vous n’aurez plus droit aux six mois Ă prix barrĂ©s après cette date.

Regarder le match ici

RMC Sport propose une troisième et dernière offre destinĂ©e exclusivement aux clients SFR. Tous les clients qui ont une box Internet chez le fournisseur profitent d’un bel avantage. L’accès Ă RMC Sport est Ă seulement 9 euros par mois, de quoi profiter de la Ligue des Champions Ă prix vraiment mini, cela plaira aux fans de football. Toutes les offres sont accessibles immĂ©diatement et vous permettent de suivre le streaming OM Manchester City dès le coup d’envoi Ă 21 heures. L’offre est lĂ©gale et affiche un contenu en HD sur tous vos appareils.

Peu importe la formule, toutes les offres de RMC Sport vous assurent de pouvoir suivre la totalitĂ© de la Ligue des Champions. Vous n’aurez plus Ă prendre le risque de perdre du temps pour trouver un match diffusĂ© de manière illĂ©gale. C’est l’assurance de profiter pleinement du streaming OM Manchester City depuis l’application sur votre smartphone, tablette, PC/Mac, mais aussi les Smart TV Android, l’Apple TV ou encore le Chromecast de Google.

Voir le streaming OM Manchester City en direct

RMC Sport est une chaĂ®ne TV parfaite pour tous les fans de football. Avec l’application, vous pouvez regarder tranquillement le streaming OM Manchester City et tous les matchs suivants. C’est l’assurance de profiter de toute la saison sans que cela soit compliquĂ© Ă chaque match qui vous intĂ©resse. Vous n’avez qu’Ă choisir votre offre, votre appareil et lancer l’application Ă 21 heures pour le coup d’envoi. La compĂ©tition est diffusĂ©e en direct et en toute lĂ©galitĂ©. Dimitri Payet et ses coĂ©quipiers n’auront pas le droit Ă leurs supporters, le soutien sera donc Ă distance, et via RMC Sport.

Si RMC Sport diffuse le streaming OM Manchester City ainsi que la totalitĂ© de la Ligue des Champions, ce n’est pas tout. La chaine française propose aussi la Premier League (Angleterre) et la Liga NOS (Portugal) en plus de l’Europa League. Si vous ĂŞtes branchĂ© basketball, vous avez aussi accès Ă l’Euroligue. Dans le cas oĂą vous ĂŞtes vraiment fan de sport, vous avez une dernière formule avec RMC + BeIN Sports Ă 29 euros par mois.

On ne peut pas faire plus simple, le match en streaming OM Manchester City est Ă voir sur RMC Sport. C’est le service parfait pour regarder ce match et les suivants sans prise de tĂŞte depuis chez vous. On verra dès 21 heures comment le club marseillais s’en sort face Ă son adversaire anglais qui se prĂ©sente comme un habituĂ© de la Ligue des Champions. Quels sont vos pronostics ?

Pour suivre le match en streaming OM Manchester City, c’est par ici :

Regarder le match ici