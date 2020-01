Successeur de Vine et concurrent de TikTok, Byte est déjà numéro un de l’App Store aux USA

Nous sommes en 2020 et le format des courtes vidéos de 6 secondes et en boucle popularisées par Vine il y a quelques années est toujours aussi pertinent.

Pour rappel, ce réseau social, dont la particularité est qu’il ne permet de partager que des vidéos de 6 secondes (ou moins), a été fondé en 2012.

Avant même le lancement du service, l’entreprise a été rachetée par Twitter. En particulier aux États-Unis, Vine est devenu un phénomène culturel. C’est par exemple grâce à cette plateforme que le Youtubeur (controversé) Logan Paul s’est fait connaitre.

Malheureusement, malgré la grande popularité de cette app, Twitter décide de tuer celle-ci en 2017, afin de réduire ses coûts. À l’époque, Twitter ne générait pas encore de bénéfices et devait donc se serrer la ceinture.

Cependant, l’un des créateurs de Vine, Dom Hoffman, a décidé de ressusciter la plateforme sous un autre nom : Byte. Et depuis quelques jours, cette nouvelle application est disponible sur l’App Store.

« Chers amis, nous rapportons des vidéos en boucle de 6 secondes et la communauté qui les a aimés », lit-on dans la description de l’application.

Visiblement, trois ans après la fermeture de Vine par Twitter, les vidéos en boucle de 6 secondes sont encore très populaires.

En effet comme le rapporte Bloomberg, un responsable de la société Sensor Tower aurait indiqué que vendredi, Byte était numéro un sur le classement des applications iOS gratuites les plus téléchargées aux États-Unis.

Ce lundi, la version américaine de l’App Store indique que Byte est numéro un dans la catégorie réseaux sociaux.

Il reste à savoir si cette popularité sera passagère ou si Byte pourrait redevenir la plateforme que Vine était il y a quelques années.

En tout cas, le paysage des réseaux sociaux a beaucoup évolué entre 2017 et 2020. Et aujourd’hui, les médias considèrent surtout Byte comme un rival de l’application TikTok qui, en quelques années, est devenue l’une des principales menaces pour les applications de Facebook.

Cependant, Byte se développe avec des moyens très limités.

Et actuellement, la plateforme est confrontée à un problème de modération.

Dans un tweet, Don Hoffman indique qu’il se penchera d’abord sur ce souci, avant de penser aux nouvelles fonctionnalités.

still working on some important issues, but the first 36 hours of byte have been awesome. here's a note about what we're working on https://t.co/oHwhpyfvjO pic.twitter.com/HduipnC0XN

— dom hofmann (@dhof) January 26, 2020