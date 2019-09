La suite de OSS 117 arrive, et voici ce que vous devez savoir

Ils auront récolté à eux deux plus de 5 millions de spectateurs au cinéma. Le box-office des deux volets de la saga « OSS 117 » ont connu un réel succès en France, notamment grâce à un scénario culte et une interprétation exceptionnelle de Jean Dujardin. Deux films des plus populaires des comédies françaises sortis en 2006 et 2009, qui avaient cherché à réinterpréter la série de romans d’espionnage créée par Jean Bruce en 1949.

Le ton humoristique parodiant James Bond et le rôle d’Hubert Bonisseur de La Bath magnifiquement interprété par Jean Dujardin sont de retour, selon une note publiée par Le Film Français. « OSS 117 : Alerte rouge en Afrique » va prochainement commencer son tournage, bien que quelques changements d’équipes aient été effectués vis-à-vis des deux autres films.

OSS 117 3, en salle en février 2021 !

L’actualité au sujet d’un troisième opus d’OSS 117 s’était précisée en février dernier, alors que l’acteur principal Jean Dujardin avait affirmé renouveler sa présence sur le plateau de tournage. Pourtant, depuis, les nouvelles n’étaient pas très optimistes : après « Le Caire, nid d’espions » et « Rio ne répond plus », le réalisateur Michel Hazanavicius avait indiqué en mars 2018 prendre son retrait du projet. La raison avancée déclarait que l’homme n’avait pas apprécié le scénario écrit par Jean-François Halin, qui participera bien au projet d’« OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire ».

Il aura finalement fallu attendre le vendredi 13 septembre 2019 pour découvrir de nouvelles informations sur ce film qui s’annonce déjà comme très prometteur pour le box-office. Tout d’abord, sa date de sortie. Car oui, grâce à nos confrères du Film Français, celle-ci est désormais connue, et planifiée pour février 2021. En attendant la date, le nouveau réalisateur Nicolas Bedos et Jean Dujardin débuteront les tournages à Paris dès novembre de cette année, avant de s’envoler pour le Kenya en janvier 2020.

Quel scénario pour le troisième volet d’OSS 117 ?

Depuis 2009 et la sortie du second film de la série réalisée par Michel Hazanavicius, d’autres membres ont aussi laissé leur place pour la sortie du troisième opus en 2021. Le patron des services secrets français interprété par Pierre Bellemare laissera la place à Wladimir Yourdanoff pour indiquer à l’agent secret ses nouvelles missions. L’acteur est d’ailleurs habitué à collaborer avec Jean Dujardin, dont le duo sort un film appelé « J’accuse » prochainement. Autre nouvelle participation ayant déjà opéré avec l’acteur oscarisé, Fatou N’Diay, que l’on avait déjà pu voir dans « Engrenages ». Difficile de savoir cependant le rôle qu’elle endossera dans le prochain film.

En tout cas, les nouvelles de cette rentrée 2019 au sujet d’OSS 117 ont également eu le mérite de nous informer sur le contexte de son futur scénario. Dans « Alerte rouge en Afrique noire », nous pourrons retrouver Hubert Bonisseur de La Bath une vingtaine d’années seulement après ses aventures dans « Rio ne répond plus ». En effet, l’histoire prendra naissance dans les années 1980, délaissant la volonté d’un OSS 117 modernisé. Une belle promesse pour ne pas être frustré de ce prochain opus, que nous avons déjà hâte de visionner.

