Supa RetroN HD : l’autre Super NES Classic Mini, made in Hyperkin

La société Hyperkin va proposer bientôt une nouvelle console Supa RetroN HD, réplique de Super NES, compatible avec les cartouches d’époque.

Une Supa RetroN HD pour surfer le succès de la SNES Classic Mini

A la toute fin du mois de septembre, le fan de Nintendo est cordialement invité à faire l’acquisition de la SNES Classic Mini, une version réduite et moderne de la mythique Super Nintendo. Une console qui fait évidemment suite à la NES Classic Mini, lancée en fin d’année dernière, et qui contiendra une bonne vingtaine de titres emblématiques, auxquels il conviendra d’ajouter l’inédit Starfox 2. Une console qu’il sera toutefois difficile de trouver en boutiques Day One, la faute à un succès assez colossal, et des précommandes d’ores et déjà clôturés.

Les joueurs lésés pourront éventuellement tenter de faire l’acquisition d’une vraie Super Nintendo, et retrouver quelques cartouches d’époque, mais ils pourront également opter pour cette Supa RetroN HD signée Hyperkin. En effet, le groupe, déjà à l’origine de la RetroN 5 a officialisé la disponibilité prochaine d’une nouvelle machine, dont le look s’inspire très fortement de la Super Nintendo. Mieux encore, cette console néo-rétro acceptera sans sourciller les cartouches Super NES originales, avec en prime un affichage HD 720p pour illuminer nos Smart TV actuelles des (somptueux) graphismes d’époque.

La console bénéficiera donc d’un port cartouche 100% fonctionnelle, lequel pourra accueillir vraisemblablement les cartouches US, Pal et Super Famicom, grâce à un switch permettant de basculer de Pal à NTSC. A l’avant, on retrouve deux ports manettes, permettant là aussi de brancher les vraies manettes d’époque si ces dernières trainent toujours à la maison. A noter que, contrairement à une SNES Classic Mini, aucun jeu ne sera intégré dans cette Supa RetroN HD. Dans le même registre, rappelons que la SNES Classic Mini ne disposera d’aucun port cartouche (fonctionnel) et qu’il faudra donc se contenter des titres intégrés dans la mémoire de la machine.

A l’heure actuelle, on ne connait pas la date de disponibilité, ni même le prix de cette Supa RetroN HD. Rappelons que le constructeur propose déjà une RetroN HD, soit une réplique de la NES de Nintendo, permettant là encore de lire les jeux originaux, avec un upscale 720p. La console est livrée avec une réplique de la manette NES et se relie également en HDMI à une Smart TV. Hyperkin est également à l’origine du célèbre SupaBoy, une console portable dotée d’un port cartouche Super Nintendo.