Super Mario 3D All-Stars est déjà un énorme succès commercial

Il y a quelques jours à peine, Nintendo a officialisé la disponibilité, le 18 septembre prochain, de la compilation Super Mario 3D All-Stars, qui regroupera Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Le tout tiendra sur une seule et même cartouche Nintendo Switch, qui sera d’ailleurs disponible en édition limitée (tout comme la version numérique)… sans que l’on ne sache réellement pourquoi d’ailleurs.

Précommander Super Mario 3D All-Stars

Super Mario 3D All-Stars déjà au sommet des ventes sur Amazon

Pas de refonte intégrale des jeux ici, comme ce fut le cas pour les compilations de Crash Bandicoot et Spyro the Dragon, mais plutôt des versions originales, avec juste ce qu’il faut de « remastérisation HD ». Super Mario 64 baignera ainsi dans son jus d’antan avec un léger mieux graphique et un format 4:3 respecté, tandis que Sunshine et Galaxy seront peu ou prou identiques aux versions d’origine, et proposés tous deux au format 16:9.

Une compilation très attendue donc, mais également jugée un brin fainéante pour pas mal de joueurs, qui plus est proposée à un tarif oscillant entre 45 et 60 euros selon les revendeurs…

Toutefois, l’aura de Super Mario semble toujours aussi étincelante chez les fans de la mascotte Nintendo, puisqu’en quelques jours seulement, le jeu se classe déjà parmi les meilleures ventes de jeux vidéo sur Amazon US. En 2020, sur Nintendo Switch, seul Animal Crossing parvient à se classer devant Super Mario 3D All-Stars, qui a déjà (selon Amazon) surclassé Paper Mario The Origami King, Mario Kart 8 Deluxe, The Last of Us Part 2, Luigi’s Mansion 3… Pour précommander l’édition limitée de Super Mario 3D All-Stars, direction cette adresse.

Autant dire que cette compilation visant à célébrer les 35 ans du plombier italien devrait rapidement se hisser parmi les meilleures ventes de jeux Nintendo Switch. En fin d’année, Nintendo proposera également une nouvelle expérience Mario Kart en réalité mixte, sans oublier un Game & Watch collector, en hommage au premier Super Mario Bros. A cela s’ajoutera au début de l’année 2021, la réédition d’un jeu Wii U, à savoir Super Mario 3D World.