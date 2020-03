Super Mario All-Stars 2 : vers une compilation Mario pour les 35 ans de la série ?

Super Mario, 35 ans déjà !

Vous risquez de prendre un petit coup de vieux, mais Nintendo va célébrer cette année les 35 ans de sa licence emblématique Super Mario Bros. En effet, le tout premier opus de la saga a été lancé au Japon en décembre 1995, sur la Famicom (ou NES chez nous).

Selon diverses sources, Nintendo compte bien célébrer comme il se doit cet anniversaire, et pourrait proposer divers remasters et autres versions « Deluxe » sur Nintendo Switch. S’il est déjà possible, via le service Switch Online, de (re)jouer à la trilogie originelle sur NES, à Super Mario World ou encore à Yoshi’s Island, sont évoquées cette fois des versions modernisées de Super Mario 64, Super Mario Galaxy ou encore de Super Mario Sunshine !

Une compilation Super Mario All-Stars 2… et un nouveau Paper Mario ?

Ainsi, pour divers observateurs (souvent bien renseignés) du milieu vidéoludique, Nintendo pourrait lancer une nouvelle compilation Super Mario All-Stars 2 sur Switch, laquelle inclurait non pas les épisodes de notre enfance (qui ont déjà fait l’objet d’une compilation All-Stars sur Super Nintendo et Wii) mais bien les opus 3D. Nintendo pourrait également proposer une version « Deluxe » de l’excellent Super Mario 3D World, lancé il y a quelques années sur Wii U.

A cela s’ajouterait également un tout nouvel épisode de la franchise Paper Mario, dont le premier opus a vu le jour sur Nintendo 64, même si la Super Nintendo avait déjà eu droit à un certain Mario RPG (aux Etats-Unis et au Japon). Rappelons que Nintendo va également ouvrir un premier parc dédié au Japon (le Nintendo World), et qu’un film d’animation est actuellement en préparation.

Reste à savoir maintenant si ces différentes informations seront bel et bien confirmées par Nintendo… On imagine que le géant nippon pourrait proposer un rendez-vous de type Nintendo Direct aux alentours du mois de juin, dédié intégralement aux célébrations à venir pour les 35 ans de sa célèbre mascotte à moustache.