[Vidéo] Le Super Nintendo World sera un « jeu vidéo vivant, grandeur nature »

#WeAreMario

Vous le savez sans doute, Universal Studios Japan travaille actuellement sur la mise au point d’un Super Nintendo World au Japon. Il s’agit d’un parc d’attractions dédié intégralement à la gloire de Nintendo et à ses différents personnages. Nintendo a tout récemment invité la presse nippone à découvrir les principales nouveautés de ce parc d’attractions très attendu.

Selon Nintendo : « Toute les émotions- frissons, excitation, dépaysement – que vous éprouvez en jouant à travers un écran seront maintenant palpables avec une authenticité à vous couper le souffle. » Le géant nippon a évidemment recréé différents univers typiques de Nintendo pour ce parc à venir, et on imagine que les fans seront (très) nombreux à vouloir visiter ce Super Nintendo World dès son ouverture cet été.

Un Power Up Band pour « tracker » les visiteurs

Afin d’immerger totalement les visiteurs au coeur de cette expérience 100% Nintendo, ces derniers seront invités à porter un bracelet connecté, baptisé « Power Up Band« . Ce dernier permettra de tracker les activités des visiteurs, et de leur attribuer des pièces.

Evidemment, on pourra opter pour différents types de bracelet, avec la possibilité d’opter pour un modèle Mario, Luigi, Peach, Daisy, mais aussi Toad ou Yoshi. De quoi satisfaire tous les joueurs donc (sauf les fans de Wario et Waluigi a priori).

(Photo : Kumireports)

Il sera appairé à une application mobile et permettra de participer à des mini-jeux et même à battre certains boss, au sein même du Super Nintendo World. On espère juste que Nintendo n’imposera à personne d’écouter en boucle la chanson mise au point spécialement pour l’occasion, et que vous pouvez subir écouter ci-dessous…

Parmi les activités proposées, on pourra évidemment participer à une « vraie » course de Mario Kart, et on pourra également visiter le parc à dos de Yoshi ! Ce Super Nintendo World ouvrira ses portes cet été du côté d’Osaka… et cela s’annonce assez fou !

Universal Studios Japan a également (re)confirmé que des parcs similaires devraient arriver prochainement du côté de Singapour, mais aussi d’Orlando et Hollywood. En attendant, il faudra donc voyager jusqu’au Japon pour découvrir cette nouvelle expérience 100% Nintendo.