Nintendo discuterait avec le créateur des Minions pour faire un film Mario

Un retour de Mario au cinéma, cela fait des années qu’on en parle. Et selon un nouvel article du Wall Street Journal, Nintendo et Illumination Entertainment, une société liée à Universal Studios, seraient sur le point de conclure un accord pour créer un film d’animation Mario. La société avec laquelle Nintendo serait en train de discuter est celle qui a produit Minions et Moi, moche et méchant. Interrogée par les médias, la branche américaine de Nintendo a répondu qu’elle n’a « rien à annoncer à ce sujet ».

Nintendo’s marquee characters have long been tempting to Hollywood. The company hasn't made deals for them since 1993's disastrous 'Super Mario Brothers' movie. https://t.co/azUu8oPU6e — The Wall Street Journal (@WSJ) November 14, 2017

Si pour le moment, rien n’est donc officiel, cet accord serait toutefois logique étant donné que Nintendo et Universal travaillent déjà ensemble sur d’autres projets, dont des parcs à thèmes dédiés à Super Mario. D’autre part, en 2016, Nitendo avait indiqué qu’il n’était pas contre un retour de ses propriétés intellectuelles au cinéma.

Cependant, la prudence est de mise. En 2014, BuzzFeed avait évoqué des e-mails suggérant que Nintendo a aussi déjà discuté d’un film Mario avec Sony. Et plus récemment, en 2015, des sources citées par le Wall Street Journal avaient aussi indiqué que Nintendo et Netflix ont négocié pour une série basée sur le jeu vidéo « Legend of Zelda ». Plus tard, cela a été démenti.