Supreme dévoile un téléphone portable old school (et certainement très cher)

Si la marque américaine Supreme est surtout réputée pour ses vêtements streetwear, cela ne l’a pas empêché de lever le voile sur un téléphone portable… qui n’est sans rappeler le 3310, ou du moins sa réédition dévoilée en 2017. Ce n’est pas tant dans le design et sa réputation d’appareil incassable que les téléphones se ressemblent, mais surtout dans le fait qu’il ne s’agit pas de smartphones.

Un téléphone 3G signé Supreme, ça vous tente ?

C’est à l’occasion de la présentation de sa nouvelle collection automne hiver 2019 que Supreme a dévoilé ce téléphone portable, accompagnant celui-ci d’autres objets parfois insolites. Celle-ci sera dévoilée dans les différents magasins de la marque, dont celui de Paris, dès le 22 août.

Pour ce qui est du téléphone griffé du logo Supreme, il n’est pas sans rappeler le Zoey 2.4, rappelle The Verge à raison. Cela signifie qu’il dispose uniquement de la 3G et non de la 4G (n’évoquons pas la 5G…) et d’un clavier numérique. L’écran devrait mesurer 2,4 pouces pour 128 Mo de mémoire. La marque propose la dual SIM et une carte mémoire, incluse avec le téléphone, de 16 Go. Ce dernier est également équipé d’une caméra arrière, comme le montrent les visuels, mais pas aucun appareil photo avant n’est au programme. Si l’on en croit les images, le téléphone sera disponible en noir et en rouge.

Le prix du téléphone n’est pas encore connu, mais compte tenu des habitudes de Supreme, il est presque certain qu’il faudra débourser plus que les 49 euros demandés par Nokia pour sa réédition de l’emblématique 3310. Pour rappel, l’entreprise a commercialisé une brique (oui, une brique) avec son logo dessus au tarif de… 32 euros.

L’on peut tout de même supposer que les adeptes de la marque seront attirés vers ce modèle. De quoi se tourner également vers une potentielle digital detox offerte par ce téléphone old school.

Outre ce téléphone portable, Supreme a aussi levé le voile sur des flûtes à champagne, des haltères de cinq kilos (couleur or ou argent), des raquettes de ping-pong, un verre doseur, une boîte à outils et quelques autres objets tout aussi insolites. Plus logiquement, celle-ci a aussi dévoilé de nouveaux vêtements. Reste à savoir si le succès sera aussi conséquent que celui habituellement suscité par les précédentes collections de l’entreprise.