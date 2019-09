Sur Android, Google Maps se dote enfin d’un calque Street View

Google Street View a toujours été disponible sur Android. Mais son intégration avec l’application mobile Google Maps laissait à désirer tandis que sur le web, on a la possibilité d’accéder à Street View très facilement depuis le site de Maps.

Aujourd’hui, Google tente de corriger cela en intégrant un calque dédié à Street View sur la version Android de Google Maps.

D’après nos confrères de 9to5Google, cette fonctionnalité est disponible sur la version 10.23.4 de l’application Android, mais ne semble pas encore être disponible sur iOS.

Comment ça marche ? Sur l’application Android, il suffit d’appuyer sur le bouton flottant en haut à droite pour les calques. Si la fonctionnalité est déjà disponible sur votre smartphone, vous devriez voir une nouvelle option correspondant à Street View parmi les options de claque de Google Maps.

Google Maps on Android now has a Street View layer https://t.co/zWbVsTjhgK pic.twitter.com/LMf6DIyfVD

