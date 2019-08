Google Maps : les fonctionnalités AR pour les piétons débarquent sur Android et iOS

Dans quelques jours, vous serez encore plus dépendant de l’application Google Maps. Si celle-ci vous aide déjà à trouver votre chemin, à éviter les heures de pointe ou encore à découvrir des activités pour le weekend, bientôt, l’application sera aussi capable de vous guider grâce à des indications en réalité virtuelle.

Cette fonctionnalité, baptisée Live View, était déjà testée en beta par Google sur les smartphones de ses guides locaux, ainsi que sur les smartphones de marque Pixel. Mais bientôt, cette beta va s’étendre à tous les smartphones Android compatibles, et sera également disponible sur iPhone. Le déploiement commencera cette semaine.

« Il n’y a rien de tel que d’explorer une ville à pied, c’est un excellent moyen de profiter du paysage, des sons d’un nouvel endroit. Mais il peut être difficile de savoir exactement dans quelle direction aller. Avec la fonctionnalité beta Live View, vous pouvez utiliser la réalité augmentée pour mieux voir votre chemin. Des flèches et des directions sont placées dans le monde réel pour vous guider », explique Rachel Inman, UX Designer de Google Maps. En d’autres termes, si Google Maps permettait déjà aux piétons de trouver les itinéraires, au lieu d’utiliser la carte, il sera bientôt possible d’utiliser la caméra d’un smartphone pour avoir des indications plus claires.

Si ces fonctionnalités ont pu être développées, c’est grâce à AR Kit et AR Core, des outils lancés par Apple et Google sur iOS et Android pour permettre aux développeurs de créer des fonctionnalités en réalité augmentée à la Pokémon Go sur les smartphones compatibles. De plus, grâce aux progrès réalisés par les constructeurs sur les caméras sur les dos des smartphones, ces fonctionnalités AR sont de plus en plus précises.

Google Maps fait le plein de nouveautés

En plus de la fonctionnalité AR pour les piétons, Google Maps se dote d’autres nouveautés. Par exemple, il sera possible d’utiliser l’application pour gérer toutes les réservations de vols et d’hôtels durant un voyage.

Une autre nouveauté permet de trouver des restaurants qui correspondent à vos goûts.

Et grâce à la Timeline, il sera possible de conserver un historique des lieux visités, et même de fournir des recommandations aux amis.

Ces nouveautés de Google Maps sont présentées alors que la firme vient de fermer Google Trips, son application dédiée à l’organisation des voyages.