Sur Android, vous pouvez maintenant utiliser Google Maps en mode « Incognito »

Après YouTube, Google Maps se dote également d’un mode « Incognito » ou navigation privée. La fonctionnalité a été annoncée au début du mois d’octobre et il y a quelques jours, son déploiement a débuté sur les appareils sous Android.

Comme l’explique Eric Miraglia (Director of Product Management, Privacy and Data Protection Office, chez Google), lorsque la navigation privée est activée sur Google Maps, « votre activité Google Maps sur cet appareil, à l’instar des lieux que vous recherchez, ne sera pas enregistrée dans votre compte Google ni utilisée pour personnaliser votre expérience Google Maps. Vous pouvez facilement activer le mode de navigation privée en le sélectionnant dans le menu qui s’affiche lorsque vous appuyez sur la photo de votre profil. Vous pouvez également le désactiver à tout moment pour revenir à une expérience personnalisée avec des recommandations de restaurants, des informations sur votre trajet, et d’autres fonctionnalités personnalisées. »

Google Maps peut maintenant devenir plus discret

En revanche, comme la navigation privée de Google Chrome, celui de Google Maps a ses limites. Mais au moins, celui-ci fera en sorte que si vous le souhaitez, un déplacement ne sera pas sauvegardé dans l’historique de votre compte Google.

Et si pour le moment, seuls les utilisateurs de Google Maps sur Android sont concernés, la firme de Mountain View prévoit déjà de lancer un équivalent pour la version iOS de cette application.

La création d’un mode Incognito pour Google Maps entre dans le cadre d’une campagne de Google qui vise à donner plus de contrôle aux utilisateurs de ses applications. Par exemple, récemment, Google a également lancé une fonctionnalité qui permet à ses utilisateurs de donner une date de péremption à leurs données personnelles. Ces informations sont ainsi collectées pour personnaliser l’expérience, mais sont supprimées automatiquement après 3 ou 18 mois.