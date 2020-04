Sur Apple Plans, vous pourrez bientôt trouver les centres de dépistage du coronavirus

Comme beaucoup d’entreprises des secteurs technologiques, Apple prend le pli et met en place plusieurs mesures en lien avec la pandémie de coronavirus. Dans ce cas, la marque à la pomme prévoit d’aider les particuliers en affichant les lieux où sont situés les centres de dépistage.

Apple en lutte contre le coronavirus

Pour ce faire, Apple a dévoilé un espace web dédié aux entreprises telles que les laboratoires ou les infrastructures de santé. Sur celui-ci, les parties concernées sont invitées à renseigner des informations de base afin que leur localisation puisse être affichée sur l’application Plans par la suite.

Les centres de dépistages devront fournir plusieurs informations en plus de leur simple adresse, dont des renseignements de base comme le nom du lieu, le numéro de téléphone ou encore les horaires du lieu et les options. Apple Plans prévoit également de préciser si les utilisateurs doivent prendre un rendez-vous avant ou être en possession d’une ordonnance d’un médecin généraliste avant de se présenter sur place.

Les lieux où il est possible de se faire tester seront indiqués sous la forme d’une image représentant une étoile, symbole déjà utilisé pour représenter des établissements de santé, sur un fond rouge.

Apple n’a pas indiqué à quelle date précise cette fonctionnalité débarquerait dans son application Plans, bien que son arrivée en Europe semble prévue pour les semaines à venir.

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait s’avérer bien utile, en partie car elle permettra aux utilisateurs d’avoir toutes les informations concernant les lieux à proximité de chez eux —en plus des critères pour les tests. Plus les lieux de dépistage se multiplieront, plus cette initiative devrait être active et bénéfique.

Il y a quelques jours, Apple a aussi annoncé un partenariat avec Google visant à déployer une collaboration tournée vers le partage d’informations et la limitation de la propagation du coronavirus. Depuis le début de la pandémie, la marque à la pomme a annoncé plusieurs initiatives, dont la production d’un million de masques par semaine.