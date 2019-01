Sur Netflix, quelles séries françaises verront le jour ces prochaines années ?

Netflix se concentre sur sept séries françaises qui devraient débarquer sur la plateforme de streaming dès cette année, puis d’ici 2020. Jusqu’ici, seules deux séries françaises ont été dévoilées sur la plateforme : Marseille et Plan Cœur.

Disponible sur Netflix depuis 2016, Marseille est loin d’avoir remporté le succès escompté par la plateforme en France. En effet, cette dernière a pris la décision de stopper la série avant même d’imaginer sortir une saison 3, entre autres à cause des critiques qui lui ont été adressées, visant particulièrement la saison 1.

Pour sa part, la série Plan Cœur semble avoir rencontré un succès plus franc, au point qu’elle pourrait avoir une saison 2. Pour l’instant, rien n’a été officiellement confirmé par Netflix.

Quelles séries françaises sur Netflix dans les années à venir ?

Family Business

Annoncée à la fin de l’année 2018, Family Business pourrait bien faire son arrivée sur Netflix dès le mois de juin. La série narrera les aventures de Joseph, un trentenaire qui veut créer un business autour du cannabis dès lors qu’il apprend « de source sûre » que celui-ci va être légalisé. Dès lors, il prévoit de transformer la boucherie familiale en un lieu dans lequel il pourrait s’atteler à sa nouvelle idée.

La série se composera de six épisodes de 30 épisodes et les acteurs Gérard Darmon, Julia Piaton et Jonathan Cohen seront de la partie.

Date de sortie : 2019

Osmosis

Déjà préalablement teasé par Netflix, Osmosis se déroulera au sein d’un Paris légèrement futuriste dans lequel l’application « OSMOSIS » permet aux habitants de trouver leur âme sœur. Pour se faire, l’app utilise des micro-robots placés dans le cerveau des utilisateurs, ce qui signifie qu’elle est en mesure de tout connaître sur eux.

Osmosis sera composé de huit épisodes de 52 minutes.

Date de sortie : 2019

Arsène Lupin

La nouvelle série de Netflix sera une adaptation du roman écrit par Maurice Leblanc en 1905. C’est l’acteur Omar Sy qui jouera le personnage d’Arsène Lupin, gentleman cambrioleur habitué à changer de vêtements pour se fondre dans la masse sans se faire voir. Le nombre d’épisodes n’est pas encore connu.

Date de sortie : 2020

Huge in France

Sous la forme de huit épisodes d’une durée de 30 minutes, Netflix va mettre en scène la vie et le parcours de Gad Elmaleh. Dans la série, les spectateurs pourront suivre son départ pour Los Angeles, ville américaine dans laquelle l’humoriste doit s’habituer à vivre sans la célébrité et les avantages qu’il avait en France.

Date de sortie : 2020

Marianne

La série qui ne verra pas le jour sur Netflix avant 2020 racontera les péripéties d’Emma, une romancière qui se rend compte que les personnages qu’elle a mis en scène dans ses romans commencent à prendre vie.

Date de sortie : 2020

Mortel

Netflix n’a pas encore beaucoup communiqué sur la série Mortel, mais l’on sait néanmoins que celle-ci mettra en scène une bande d’amis vouée à faire face à des forces supérieures. Le casting et la date de sortie n’ont pas encore été précisés.

Date de sortie : Pas de date annoncée

Deux autres séries du nom de Vampires et Sur la révolution française sont également au programme. Néanmoins, leur nom et leur date de sortie semblent encore à préciser. La première devrait mettre en scène une adolescente qui se transforme en vampire alors que sa famille essaye à tout prix de la guérir. La seconde portera sur la révolution française et devrait être tourné cette année pour une sortie en 2020.