Sur Netflix, quels sont les films et les séries qui débarquent en septembre 2020 ?

Pas de surprise, Netflix attaque cette rentrée avec plein de nouveaux films, séries et documentaires qui débarqueront sur sa plateforme de streaming au fil du mois. En septembre, de nombreux longs-métrages feront leur arrivée sur le service ainsi que quelques séries. Ce mois-ci, peu de séries très populaires, mais quelques suites plaisantes ainsi que certains classiques du cinéma.

Les séries Netflix qui débarquent en septembre 2020

The Big Bang Theory — Saison 12 : 1 septembre

La douzième et dernière saison de The Big Bang Theory débarque sur Netflix, c’est l’occasion de retrouver Sheldon et Leonard pour la fin de la série.

Le Jeune Wallander : 3 septembre

Cette série scandinave signée Netflix revient sur les aventures de Kurt Wallander, un jeune flic rapidement promu inspecteur de police.

Away : 4 septembre

Disponible à la fin de la semaine, cette nouvelle série Netflix raconte comment le commandant Emma Greene part pour une mission de trois ans sur Mars, laissant mari et enfant sur Terre.

The Spy : 7 septembre

Cette mini-série narre le récit d’un secrétaire israélien qui devient agent secret pour le Mossad avant de s’infiltrer en Syrie. Inspirée de faits réels.

Atiye — Saison 2 : 10 septembre

La série revient sur Netflix pour une deuxième saison, c’est l’occasion de découvrir les aventures de cette peintre d’Istanbul qui s’embarque dans une aventure archéologique et personnelle qui la dépasse vite.

Julie and the Phantoms : 10 septembre

Destinée aux enfants, cette série signée Netflix raconte l’histoire d’une jeune fille qui retrouve sa passion pour la musique à l’aide de trois petits fantômes pleins d’énergie.

Family Business — Saison 2 : 11 septembre

La série française s’apprête à débarquer sur Netflix pour une saison 2. Pour rappel, la première saison raconte l’histoire d’un jeune homme qui apprend de source (presque…) sûre que le cannabis va être légalisé en France. L’occasion pour lui de transformer la boucherie familiale en un tout autre business.

Izzy et les Koalas : 15 septembre

Baby — Saison 3 : 16 septembre

La série italienne a droit à une troisième saison, après que la première ait fait polémique lors de sa sortie sur Netflix. Deux adolescentes décident de commencer une autre vie que celle de lycéenne, mais découvrent rapidement un univers bien particulier.

Signs — Saison 2 : 16 septembre

Le dernier mot : 17 septembre

Jurassic World : la colo du crétacé : 18 septembre

Ratched : 18 septembre

Rachted est un prequel du célèbre long-métrage Vol au-dessus d’un nid de coucou. Il se concentre sur la vie de l’infirmière Ratched.

American Horror Story : 1984 : 20 septembre

The School Nurse Files : 25 septembre

Sneaker addicts : 25 septembre

Les films Netflix qui débarquent en septembre 2020

8 femmes : 1er septembre

À bout de souffle : 1er septembre

Alphaville : une étrange aventure de Lemmy : 1er septembre

Baby Boss : tous sur bébé ! : 1er septembre

Détective : 1er septembre

Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue : 1er septembre

Le 1er film de la saga Indiana Jones débarque sur Netflix dès le début du mois. Dommage, le troisième ne semble pas encore au programme.

Le Match : 1er septembre

Ce film raconte comment un match de football joué en Italie permet de régler aux deux parties de régler leurs comptes.

Le Mépris : 1er septembre

Brigitte Bardot, Jean-Luc Godart. Un classique avec des phrases que vous avez certainement entendues même si vous n’avez pas vu le film.

Lucky Luke : 1er septembre

Taxi 2, 3 et 4 : 1er septembre

Tout aussi classique que Le Mépris (peut-être pas).

Max et les Maximonstres : 1er septembre

Les Phénomènes : 2 septembre

Coup de foudre garanti : 3 septembre

Je veux juste en finir : 4 septembre

Une vie violente : 8 septembre

Trop d’amour à donner : 9 septembre

Casting pour un papa : 11 septembre

Good Time : 13 septembre

Cube : 15 septembre

Irrémédiable : 16 septembre

Le diable, tout le temps : 16 septembre

L’un dans l’autre : 20 septembre

Enola Holmes : 23 septembre

Un film sur Enola Holmes, la sœur de Sherlock verra le jour sur Netflix à la fin du mois. Elle tentera de déjouer une conspiration d’ampleur tout en retrouvant sa mère disparue.

Les documentaires Netflix qui débarquent en septembre 2020

Chef’s Table : BBQ : 2 septembre

Comme dans chaque saison de ce documentaire de Netflix, les spectateurs pourront suivre des chefs de cuisine ainsi que leurs plats et leur parcours.

La sagesse de la pieuvre : 7 septembre

Ce documentaire narre le récit d’une étrange amitié qui se noue entre le réalisateur et la pieuvre qu’il filme, avec qui elle accepte de partager un peu de son univers.

Derrière nos écrans de fumée : 9 septembre

Comme le nom de ce documentaire Netflix l’annonce, le récit se concentrera sur l’impact et les dangers potentiels des réseaux sociaux.

En t’attendant : l’espoir figé : 15 septembre

Dans ce documentaire, des parents thaïlandais bouddhistes décident de faire cryogéniser Einz, leur fille de deux ans après que celle-ci soit décédée d’un cancer du cerveau.

Gims : 17 septembre

Ce documentaire signé Netflix suivra la vie et les aventures de l’artiste Gims avant que celui-ci ne se produise au Stade de France lors de son concert de 2019.

L’affaire Watts : chronique d’une tuerie familiale : 30 septembre

Fin septembre, Netflix accueillera ce documentaire revenant sur la disparition de Shanann Watts et de ses enfants.