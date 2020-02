Netflix : voici les 5 films et séries à découvrir ce week-end

Comme chaque mois, Netflix se prépare à accueillir un grand nombre de nouveautés. Le service de streaming vidéo commence avec plusieurs nouvelles séries, mais aussi quelques films et documentaires. Nous vous avons préparé une petite liste des découvertes du week-end, avec l’habituel film du dimanche soir.

Sur Netflix, quels films et séries voir ce week-end ?

La nouvelle série Netflix : Locke and Key

Disponible sur Netflix dès ce jour, cette série adaptée des comics du même nom raconte l’histoire de trois enfants qui partent vivre chez leur mère après que leur père se soit fait assassiner. Dans cette nouvelle maison de famille, ils découvrent plusieurs secrets liés de près ou de loin à d’étranges clefs qui donnent accès à des lieux tout aussi incroyables.

La première saison comprend 10 épisodes d’une quarantaine de minutes.

Le film Netflix historique : The Coldest Game

Accessible sur Netflix dès demain, The Coldest Game est un thriller d’action raconte comment un mathématicien de génie se retrouve en plein dans la guerre froide qui oppose les USA et la Russie durant la crise des missiles de Cuba. Le jeu d’échecs auquel il contribue s’avère particulièrement dangereux.

Le documentaire historique : Qui a tué Malcolm X ?

Sur Netflix depuis ce jour, ce documentaire s’intéresse à Malcolm X, célèbre défenseur des droits des afro-américains assassiné il y a bientôt 55 ans. Au travers de plusieurs épisodes, la série suit l’enquête d’un militant qui tente de mettre en lumière les circonstances de la mort du militant et l’implication du FBI.

La série documentaire comprend 6 épisodes d’une quarantaine de minutes.

La série d’intrigue Netflix : Intimidation

Disponible sur Netflix depuis peu, cette série inspirée du roman éponyme raconte la vie d’un homme qui mène une vie paisible avec sa femme et ses enfants. S’il semble prêt à résister aux épreuves du quotidien, il perd pied quand des secrets sur sa propre famille lui sont révélés par une inconnue.

La première saison de la série compte 8 épisodes d’une quarantaine de minutes.

Le film du dimanche soir (inspiré de faits réels) : Une merveilleuse histoire du temps

S’il a a fait son arrivée sur Netflix il y a quelque temps, ce biopic sur Stephen Hawking dévoilé en 2014 n’en reste pas moins aussi intéressant. Il revient sur la jeunesse et la vie étudiante du célèbre physicien et cosmologiste britannique. Le film biographique met en lumière sa vie à l’université, sa rencontre avec son épouse Jane, ses premières découvertes, le diagnostic médical de sa sclérose ou encore son doctorat et ses recherches.