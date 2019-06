Sur Netflix, voici 5 séries qui se regardent en une soirée

Si Netflix dispose de nombreux contenus, la plateforme de streaming a l’avantage de proposer de séries longues de plusieurs saisons comme des séries plus courtes, qui peuvent se regarder facilement en une soirée ou un week-end.

Voici une petite liste non exhaustive, n’hésitez pas à ajouter vos suggestions en commentaire.

5 séries courtes à voir sur Netflix

La Méthode Kominsky

Dévoilée en 2018, la série originale de Netflix narre le récit de Sandy Kominsky et Norman Newlander, un ancien acteur et son agent qui ont connu la gloire dans le passé. Malgré le fait qu’ils aient vieilli, ceux-ci décident de s’amuser alors que Sandy se reconvertit en coach hollywoodien pour jeunes comédiens.

Une saison de huit épisodes d’une vingtaine de minutes est disponible sur Netflix et une deuxième saison ne devrait pas tarder à débarquer sur le service de streaming.

Désenchantée

Imaginée par le créateur des Simpson, la série de Netflix raconte les péripéties de Bean, une jeune princesse alcoolique que son père veut absolument marier. Dans ses périples, elle est accompagnée par un elfe du nom d’Elfo ainsi que son propre démon personnel, logiquement appelé Luci. Sur la route, les trois personnages rencontreront d’autres créatures tout aussi étranges.

La partie 1 de Désenchantée compte 10 épisodes d’une trentaine de minutes. La saison 2 sera bientôt disponible sur le service.

Poupée Russe

La série de Netflix raconte comment une trentenaire ne cesse de revivre la même soirée, qui commence toujours par son anniversaire et se termine toujours par sa mort. Pour espérer sortir de cette boucle infinie, elle devra comprendre la cause de cette dernière.

Connue pour son rôle dans Orange is the New Black, c’est l’actrice Natasha Lyonne qui joue le personnage principal.

Poupée Russe compte une saison de huit épisodes d’une trentaine de minutes. Netflix n’a pas encore confirmé si la série aurait droit à une saison 2.

The End of The Fucking World

Inspiré d’un roman graphique, The End of The Fucking World raconte la rencontre entre deux adolescents qui décident de partir dans un road trip improbable qui n’est pas sans rappeler celui de Bonnie et Clyde. Âgé de 17 ans, James s’en prend régulièrement aux animaux pour passer le temps, là où Alyssa représente une rebelle aux airs rêveurs.

La série de Netflix compte une saison de huit épisodes d’une vingtaine de minutes. Une deuxième saison devrait bientôt débarquer sur la plateforme de streaming, puisque le tournage a débuté durant le mois de mars.

Love Death + Robots

Dévoilé sur Netflix en 2019, Love Death + Robots dépeint un univers particulièrement fantasque dans lequel se mêlent des robots, des monstres, des cyborgs et des araignées extraterrestres.

La saison une comptabilise 18 épisodes d’une dizaine de minutes.