Sur Netflix, voici les 5 films et séries à découvrir ce week-end

La fin du mois approche, Netflix s’apprête à se munir de nouveaux contenus et à se débarrasser d’autres. Décembre n’a pas encore commencé, mais le service de streaming accueille déjà plusieurs nouveautés qui peuvent mériter le coup d’œil. Voici notre petite sélection du vendredi, sachant que cette liste est bien évidemment non exhaustive. Vous y retrouverez quelques séries ainsi que l’habituel film du dimanche soir.

Vous pouvez aussi consulter notre liste complète des nouveautés Netflix du mois de novembre.

Netflix : 5 séries et films à voir

La série Netflix made in France : Mortel

Disponible sur Netflix depuis peu, la série française raconte comment des lycéens se retrouvent liés par des super-pouvoirs dont ils viennent d’hériter. Ils ont conclu un marché avec un être surnaturel, n’ont rien en commun et doivent pourtant allier leur force pour retrouver le frère d’un des lycéens.

La première saison comptabilise une saison de 6 épisodes d’une cinquantaine de minutes.

Le série documentaire : Grégory

Nous continuons cette petite sélection avec un autre contenu français qui a fait parler de lui lors du tournage, durant lequel un drone a été abattu. Ce documentaire revient sur un fait divers qui continue de faire parler de lui plus de vingt ans après les faits. En 1984, un jeune garçon de 4 ans est retrouvé les poings et les pieds liés dans la Vologne, une rivière située dans les Vosges. La mini-série se concentre sur les faits, les archives, les paroles des enquêteurs et des policiers.

Le documentaire compte une saison de 5 épisodes qui durent environ 60 minutes.

La série Netflix mexicaine (qui parle de drogues) : El Club

La série de Netflix met en lumière la vie de jeunes mexicains issus de quartiers riches. Pablo lance une application de rencontres qu’il teste lors d’une soirée, mais il se rend compte que cela ne fonctionne pas comme prévu et se tourne vers le trafic de drogue. Il décide de recruter une équipe et de se lancer dans le trafic de MDMA. Les adolescents se retrouvent rapidement poursuivis par la police, les autres trafiquants ainsi que leurs propres familles.

La première saison compte 15 épisodes d’une trentaine de minutes.

Le documentaire français : Swagger

Dévoilé en 2016, ce documentaire disponible sur Netflix s’intéresse aux trajectoires de vie de jeunes issus de quartiers jugés difficiles. Ceux-ci racontent la banlieue, mais surtout leurs rêves, leurs projets et leurs ambitions. 11 adolescents s’expriment face caméra sur tous ces sujets.

Le film du dimanche soir : Je ne suis pas un homme facile

Dévoilé sur Netflix il y a de longs mois déjà, ce film raconte la vie de Damien, un jeune homme qui se prend pour un Don Juan. Mais après s’être cogné, sa réalité change et il se retrouve dans une société matriarcale, monde dans lequel il est l’assistant d’Alexandra, une femme puissante et écrivaine.