Sur Netflix, voici les 5 films et séries à voir ce week-end

Netflix accueille régulièrement des nouveautés, tandis qu’il dit parallèlement adieu à d’autres films et séries de son catalogue. Compte tenu du fait que ce dernier est en mouvement constant, nous vous proposons une petite liste de contenus à découvrir sur le service de streaming. Au programme, quelques séries ainsi que l’habituel film du dimanche soir.

Vous pouvez également consulter la liste complète des nouveautés Netflix du mois d’octobre.

Les 5 nouveautés Netflix à voir ce week-end

La série Netflix : Living with Yourself

Dévoilée sur Netflix ce vendredi 18 octobre, la nouvelle série produite par la plateforme de streaming raconte l’histoire de Miles, un homme qui décide de suivre un étrange traitement thermal alors que son couple et sa carrière professionnelle semblent à l’arrêt. Au casting, l’acteur américain Paul Rudd, connu pour ses rôles dans Ant-Man, Friends, The Dinner et Clueless.

La première saison de Living with Yourself compte huit épisodes d’une vingtaine de minutes.

Le thriller US : La Fracture

Sorti en 2019, le film a récemment fait son arrivée sur Netflix. Ce thriller se pencher sur la vie de la famille Monroe. Après une dispute, le couple décide de s’arrêter sur une aire d’autoroute, mais leur fille se casse le bras lors d’un accident. La famille débarque aux urgences pour qu’elle soit soignée et Ray s’endort, mais quand il se réveille, sa femme et fille semblent avoir disparu.

La série à suspens : The Sinner

Initialement diffusée sur la chaîne de télévision USA Networks, la série a fait son arrivée sur Netflix en septembre 2018. La première saison dévoilée en 2017 se penche sur le cas de Cora Tannetti, une jeune mère qui se livre à un acte visant sans en comprendre la raison. La deuxième saison met en lumière le cas d’un enfant d’une dizaine d’années qui commet un double meurtre. Dans les deux saisons, c’est l’inspecteur de police Harry Ambrose qui tentera d’explorer le passé et l’histoire des deux meurtriers.

Les deux saisons comptent huit épisodes d’une quarantaine de minutes. La troisième saison a récemment eu droit à une saison 3 et la date de sortie est prévue pour 2020.

Le documentaire : The Laundromat : l’affaire des Panama Papers

Le documentaire qui a récemment débarqué sur Netflix revient sur l’affaire des Panama Papers, un scandale qui a éclaté en 2016. Cette année-là, le consortium international des journalistes d’investigation révèle une large enquête portant sur une fuite de 11,5 millions de documents confidentiels. Ces derniers évoquent des sociétés offshores et les noms des personnes concernées, à l’exemple de politiques, de célébrités ou de sportifs. Le film évoque le scandale au travers de l’histoire d’une veuve qui s’est fait extorquer l’argent de son assurance : lorsqu’elle enquête, elle se retrouve au Panama. Au casting, l’excellente Meryl Streep.

Le film du dimanche soir : Tall Girl

Disponible sur Netflix depuis quelques semaines, Tall Girl reprend tous les codes d’un film romantique américain, si ce n’est qu’il met en avant une héroïne qui fait 1,90 mètre. Mal à l’aise dans son corps, elle apprend peu à peu à avoir confiance en elle lorsqu’un nouvel élève débarque au lycée.