Sur Spotify, les sessions de groupe permettent d’écouter de la musique ensemble, mais à distance

Depuis le début de la pandémie, les services ou applications qui permettent de faire des choses ensemble, mais sans être ensemble physiquement, sont devenus très populaires. Et en plus des applications de visioconférence comme Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Messenger Rooms, il y a aussi d’autres services comme ceux qui permettent à plusieurs personnes de regarder le même film ou la même série sur Netflix ensemble et en même temps, à distance.

De son côté, Spotify vient d’annoncer une version améliorée de sa fonctionnalité Session de Groupe, qui est testée en beta. « Rien de tel que de profiter de votre liste de lecture ou de votre podcast préféré avec vos amis et vos proches. C’est pourquoi Spotify a lancé la première version bêta de Group Session en mai. Au lancement, cette fonctionnalité évolutive a permis à des groupes d’utilisateurs Premium de partager le contrôle de leurs sessions d’écoute avec d’autres en temps réel. Il a même offert des opportunités partagées de collaboration entre tous les auditeurs. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là », indique le numéro un du streaming musical.

Faire des choses ensemble, mais à distance

Désormais, il sera aussi possible d’utiliser la fonctionnalité Session de Groupe de Spotify pour écouter ensemble le même podcast ou la même playlist simultanément. Il est possible de créer des groupes de deux à cinq utilisateurs. Et pour inviter des participants, il suffit de générer un lien, puis de partager. Les participants peuvent contrôler la lecture, mettre en pause, reprendre, passer au morceau suivant, ou bien ajouter un titre à la playlist. Et comme pour le moment, les sessions de groupe sont encore en beta, Spotify devrait continuer à faire évoluer cette fonctionnalité.

Intéressé par cette nouvelle façon d’écouter de la musique ensemble ? Ci-dessous, vous avez une capture d’écran d’une page de Spotify dans laquelle le service explique commencer lancer ces sessions de groupe.

Sinon, pour rappel, Spotify a aussi récemment décidé de se lancer dans les podcasts vidéo. Mais pour le moment, cette possibilité est réservée à un petit groupe de créateurs. La vidéo ne remplace pas les podcasts audio, mais est complémentaire puisque celle-ci permet à l’audience d’avoir de meilleure interactions.