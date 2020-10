Sur TikTok, les influenceurs ne connaissent pas la crise

C’est un fait indéniable, la pandémie de Covid-19 a impacté de manière assez nette les influenceurs. Une étude récente de la plateforme Linqia permet de s’en convaincre. Selon ce sondage mené auprès d’une centaine de dirigeants américains, 67 % des répondants affirment avoir diminué leur budget marketing global au cours du second trimestre 2020, et 41 % on réduit leurs dépenses vis-à-vis des influenceurs.

Ces données semblent toutefois beaucoup varier selon les plateformes utilisées. Un rapport que vient de sortir la plateforme Traackr permet d’y voir plus clair à ce sujet pour les six premiers mois de l’année 2020. Un échantillon comprenant un vingtaine de marques et 41 219 influenceurs exerçant aux États-Unis, au Canada et en Europe a été utilisé afin d’obtenir une vue d’ensemble. Ces derniers exercent dans des domaines aussi divers que les produits de beauté, la mode, la nourriture et les boissons, ou encore la catégorie plus large dite « lifestyle ».

Un taux d’engagement en hausse de 298%

Le réseau social où le marketing d’influence semble le plus impacté depuis le début de la pandémie est Twitter. Ainsi, on y note une baisse de 43 % des influenceurs actifs et de 65 % des publications sponsorisées. Le niveau d’engagement des followers recule quant à lui de 6 %. Instagram s’en tire à peine mieux. On y constate une diminution des influenceurs actifs et des publications sponsorisées : -29 et -33 %. L’engagement est aussi en très nette baisse avec -40 %. YouTube semble aussi en difficulté dans ce domaine mais dans des niveaux moins importants. Le nombre d’influenceurs actifs et de posts sponsorisés diminue de 16 et 17 %. Enfin, l’engagement s’établit à -20 %.

Dans ce contexte très compliqué, on retrouve pourtant un vrai gagnant : TikTok. Le réseau social chinois affiche en effet des évolutions très impressionnantes. Les influenceurs actifs y sont en hausse de 368 %, tandis que les publications sponsorisées augmentent de 95 %. Enfin, l’engagement des followers s’envole : + 298 %.

Pour rappel, l’application est une sorte de nouvel eldorado pour les influenceurs et nous revenions en février dernier sur ce phénomène qui permet à certains créateurs de facturer jusqu’à 200 000 dollars pour une vidéo.