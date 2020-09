Sur TikTok, plusieurs utilisateurs sont arnaqués par des stars du réseau social

TikTok comptait plus de 800 millions d’utilisateurs mensuels actifs au mois d’avril, un nombre particulièrement impressionnant, mais qui s’accompagne de plusieurs conséquences négatives. D’une part, on note une hausse importante des arnaques au dropshipping sur le réseau social, une pratique tout aussi importante sur d’autres plateformes comme Instagram.

D’autre part, un rapport réalisé par 60 millions de consommateurs met en lumière une autre arnaque tout aussi dangereuse. Basé sur les témoignages recueillis par elles_sassument_off, un compte qui rassemble plus de 276 000 abonnés sur TikTok. Il y a quelques jours, les deux créatrices Elsa et Mel ont lancé un appel à témoins auquel plus de 150 personnes ont répondu.

Des dons de plusieurs centaines d’euros

Dans les faits, l’arnaque en question est l’œuvre de certaines stars de TikTok, des influenceurs qui comptent quelques millions d’abonnés sur le réseau social. Celles-ci se servent directement de leur notoriété pour demander de l’argent à leur communauté.

Selon les témoignages recueillis par elles_sassument_off, une jeune utilisatrice aurait donné plus de 600 euros à la TikTokeuse Oriane Farib, plus connue sous le nom de aanxfly, qui rassemble plus de 3 millions d’abonnés. Elle aurait été intégrée à un groupe privé après un premier don puis continué à reverser de l’argent pour que les échanges avec la créatrice du compte aanxfly soient plus conséquents. Elle a arrêté après avoir remarqué que la star était moins présente quand les virements l’étaient eux aussi.

Un autre adolescent aurait aussi tenté de donner de l’argent à Benoît Chevalier, un influenceur au 3,6 millions d’abonnés. Ses parents ont annulé la transaction, mais le jeune homme a été menacé par le détenteur du compte —de façon virtuelle puis réelle. Il s’est ensuite excusé dans une vidéo.

Sur TikTok, des transactions financières peuvent se faire lors de la diffusion de vidéo en direct à l’aide d’un bouton qui permet de faire un don allant d’un euro à 109 euros. L’argent n’est pas transféré directement depuis une carte bancaire, mais depuis des pièces virtuelles que l’utilisateur a préalablement achetées. Les jeunes utilisateurs n’ont donc même pas besoin de la carte si elle a été enregistrés dans le Play Store ou l’App Store.