C’est un projet qui est très attendu par les fans mais aussi les « haters ». Si on ne sait pas encore ce que va valoir le film sur le personnage de Han Solo, on connaît désormais un peu plus l’histoire, maintenant que le synosis a été dévoilé.

La jeunesse de Han Solo. C’est donc bien une histoire qui nous emmènera à la découverte des origines du personnage longtemps incarné par Harrison Ford. On vous fait un petit résumé du synopsis.

Le Faucon Millenium au rendez-vous

Enfin ! Lucasfilm a dévoilé le synopsis du prochain film de la saga Star Wars. Le film sur le contrebandier Han Solo, prévu pour cette année sera donc bien une histoire nous emmenant aux origines du personnage et des ses alliés comme Chewbacca et Lando Calrissian. Et rassurez-vous, le vaisseau qui a fait le raid de Kessel en 12 parsecs, le Faucon Millenium sera bien au rendez-vous !

« Montez à bord du Faucon Millenium et voyagez dans une galaxie très très lointaine. Solo : A Star Wars Story est une toute nouvelle aventure Star Wars avec la plus grande canaille de la galaxie. Tout au long d’une série d’escapades audacieuses au cœur d’un monde criminel sombre et dangereux, Han Solo va rencontrer Chewbacca, son excellent futur copilote et Lando Calrissian, célèbre parieur, dans un voyage qui changera la vie de l’un des héros les plus inattendus de la saga » explique le site de Star Wars.

La première bande-annonce de Han Solo retardée

Sur le papier, il s’agit d’une histoire à même de rencontrer un vrai succès dans les salles. Mais, depuis plusieurs semaines maintenant, la tendance semble plutôt négative. Les studios eux-mêmes ne sont pas vraiment optimistes comme on vous l’expliquait récemment.

C’est sans doute pour cela que la première bande-annonce a été retardée. Prévue pour cette semaine, elle a finalement été repoussée à une date inconnue. Lucasfilm pourrait bien miser sur le Superbowl en février pour sauver les meubles. Pas sûr toutefois que cela soit suffisant.

Pour en savoir plus, il va donc falloir prendre son mal en patience. Le film arrivera lui dans les salles le 23 mai 2018.