Taboola et Outbrain abandonnent leur projet de fusion à cause de la COVID-19

La publicité en ligne est désormais largement dominée par deux géants que sont Google et Facebook. Pourtant, deux startups que vous avez sûrement déjà dû apercevoir sur le web ont décidé de tenir tête aux leaders en fusionnant. Taboola et Outbrain avaient pour projet de ne faire plus qu’un et ainsi devenir une entreprise valorisée à plus de 2 milliards de dollars. Toutefois, cette fusion n’est que de l’histoire ancienne puisque la presse israélienne vient d’annoncer officiellement l’abandon de ce projet.

Une source anonyme citée par le média israélien Globes explique plus en détail la situation : « Nous avons vu les conditions du marché changer à cause de COVID-19, et nous avons décidé de mettre fin à l’accord. La route a été si longue, et ce n’est pas génial… mais s’en aller est la bonne décision. » Les deux entreprises devraient communiquer officiellement à ce sujet au cours des prochains jours. Un tel accord est évoqué depuis de nombreuses années, et ce n’est que depuis octobre 2019 que ce projet a été sérieusement concrétisé. Néanmoins, il n’a pas pu être mené à bien à cause de nombreux facteurs, dont la COVID-19.

Encore un impact indirect de la COVID-19.

Si vous ne connaissez pas Taboola et Outbrain, ce sont des entreprises qui tirent leurs revenus de widgets très souvent placés en bas de page en faisant la promotion de divers contenus sur le web. Cependant, la situation est devenue compliquée au cours des 8 derniers mois. Les annonceurs étant en déficit, la priorité a été de faire des économies. Et la plupart ce sont les budgets liés à la publicité qui ont été visés. C’est donc tout logiquement que Taboola ou Outbrain se sont à leur tour retrouvés en crise.

Les deux sociétés, toutes deux fondées en Israël, mais dont le siège social est à New York, avaient décrit leur projet comme une fusion, mais l’entité combinée aurait été appelée Taboola, le fondateur de Taboola, Adam Singolda, aurait pris le poste de PDG. Taboola et Outbrain étaient tous deux rentables au moment de la conclusion de l’accord, chacun revendiquant 1 milliard de dollars de revenus annuels. Mais les choses ont bien changé…