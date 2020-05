Taika Waititi (Thor Ragnarok, The Mandalorian…) va réaliser le prochain film Star Wars

Le prochain Star Wars entre les mains de Taika Waititi

Alors que Disney+ héberge désormais (aux Etats-Unis) l’intégralité des films Star Wars, en 4K qui plus est, voilà que l’on découvre aujourd’hui qui sera en charge du prochain long-métrage de la saga. C’est donc Taika Waititi qui a été choisi par Disney pour piloter le prochain film Star Wars, qui ne devrait pas faire partie d’une trilogie.

Rappelons que Taika Waititi n’est pas un inconnu pour les fans de Star Wars, puisque ce dernier a notamment oeuvré sur la série The Mandalorian, à la réalisation, mais aussi au doublage, avec le personnage IG-11. L’homme n’est pas inconnu non plus des fans de Marvel, puisqu’il a réalisé un certain Thor : Ragnarok.

Plus tôt cette année, ce même Taika Waititi a remporté l’Oscar du meilleur scénario pour “Jojo Rabbit”. Evidemment, Disney a attendu la date du 4 mai (le Star Wars Day) pour officialiser la nouvelle, et le réalisateur coécrira ce prochain film Star Wars avec Krysty Wilson-Cairns, qui a notamment oeuvré sur le récent “1917”. Un film qui pourrait débarquer sur grand écran à la toute fin de l’année 2022.

Reste à savoir maintenant quelle sera la tournure adoptée par ce nouveau film Star Wars, après une trilogie « made in Disney » qui aura plus que jamais divisé les fans du monde entier. En attendant de retrouver Star Wars au cinéma, ces derniers pourront profiter de la saison 2 de The Mandalorian, mais pourraient également retrouver une nouvelle série, toujours sur Disney+, axée sur un illustre personnage de la saga.

Côté jeux vidéo, outre un tout nouveau LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, c’est le très bon Vador Immortal : A Star Wars VR Series qui a été confirmé sur PlayStation VR pour cet été. Rappelons que le jeu est d’ores et déjà disponible, en trois épisodes, sur Oculus Store.