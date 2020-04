The Mandalorian : Disney+ joue la carte du making-of pour les fans

The Mandalorian est le premier très grand succès de Disney+. La série qui se déroule dans l’univers de Star Wars, a réussi à séduire les fans mais aussi au-delà avec une approche particulièrement originale, mais en restant fidèle aux standards de l’univers imaginé par George Lucas. Alors que l’on attend désormais avec impatience la saison 2, normalement prévue à l’automne, Disney+ a bien compris qu’il fallait prendre soin de ses fans.

The Mandalorian à l’heure des bonus

En effet, comme avec toutes les séries qui marchent aussi bien, l’impatience est de rigueur. Mais, le problème du contexte ajoute une dose d’incertitude. La nouvelle saison de The Mandalorian pourrait bien être repoussée en raison du coronavirus.

Alors, pour nous aider à passer ces longues journées de confinement, Star Wars et Disney+ vont nous proposer un nouveau contenu exclusif, baptisé Disney Gallery : The Mandalorian. Il s’agit en fait d’une sorte de making-of qui devrait nous plonger dans les coulisses de la série.

On parle au total de 8 épisodes, (soit la même quantité d’épisodes que la série The Mandalorian), qui contiendront des interviews, mais aussi des images inédites ou encore des débats organisés par Jon Favreau. On parlera aussi de techniques de tournage de bande originale, de technologie ou encore de l’héritage de George Lucas. Bref, un contenu qui devrait séduire de nombreux fans de The Mandalorian, mais aussi de l’univers Star Wars au sens large.

Cette plongée dans l’univers de la série The Mandalorian ne sortira pas n’importe quel jour. Là encore, il s’agit d’un signe évident du fait que Disney et sa plateforme de streaming savent parler à la communauté. En effet, ce documentaire sera mis en ligne le 4 mai prochain. Une journée événement pour de nombreux fans de Star Wars, un peu partout sur la planète.