Disney+ prépare déjà la saison 3 de The Mandalorian

On attend déjà avec beaucoup d’impatience la saison 2 de la série The Mandalorian. Alors que les fuites se multiplient, sur l’histoire qui attendra le chasseur de primes dans une galaxie très très lointaine, Disney semble déjà être en train de préparer la suite. Très concrètement, c’est la saison 3 qui est en réflexion du côté de chez Mickey.

Disney+ affiche sa confiance dans The Mandalorian

Selon les informations du site américain de Variety, Jon Favreau qui est le créateur et le showrunner de la série, est déjà en train de préparer l’écriture de la saison 3. Les artistes de son équipe ont eux commencé à travailler sur les visuels depuis un certain temps. Pour l’instant, on parle seulement d’une phase de pré-production, mais il ne fait à peu près aucun doute que Disney a déjà confirmé la série pour une saison 3 et potentiellement même plus si affinité.

On sait que la production de la saison 2 s’est terminée au mois de mars dernier, juste avant que l’épidémie de coronavirus ne vienne perturber les plans d’Hollywood. Elle devrait débarquer sur nos écrans au mois d’octobre prochain, avec notamment la présence de Rosario Dawson dans le rôle de la Padawan Jedi Ahsoka Tano. Reste à voir si elle pourra vraiment apporter un peu de concurrence à Baby Yoda qui est la vraie star de la série. Dans tous les cas, cela pourrait bien rendre les fans encore plus impatients.

Et pour ceux qui seraient trop en manque de The Mandalorian, vous pouvez déjà découvrir les derniers épisodes en français sur Disney+ (le dernier sera diffusé le 1er mai). La plateforme de streaming aide aussi ceux qui sont déjà en manque à patienter avec la mise en ligne d’un making-of à même de ravir les fans de la saga Star Wars.