Vers un reboot de Die Hard, Predator ou encore Beetlejuice ?

A Hollywood, l’heure est aux reboots dans à peu près tous les sens. Cela concerne autant la franchise Blade du côté de Marvel, que des films grand public iconiques comme « Maman j’ai raté l’avion ». Mais, il s’agit, tout le temps ou presque d’un choix du studio qui pense qu’il y a une opportunité économique à saisir et décide de s’en saisir. Toutefois,d ‘autres franchises dont Die Hard ou Predator pourraient suivre le même chemin pour des raisons différentes.

Die Hard change de propriétaire

Ce sont certains des films les plus appréciés des années 80 qui pourraient bientôt subir un changement complet de direction. En effet, il existe une probabilité non négligeable que leur propriété change de main. Or, si c’est le cas, difficile de ne pas envisager que John McLane ait le droit à un reboot.

Tout est lié à la législation américaine. Depuis 1976, les auteurs de chansons et musiques récupèrent leurs droits après 35 ans. L’occasion pour eux de renégocier les droits. Les auteurs ont obtenu le même droit à partir de 2003.

Or, selon le Hollywood Reporter, plusieurs d’entre eux ont décidé de se saisir du dossier. On trouve dans cette liste par exemple Gary K. Wolf, auteur de « Qui a censuré Roger Rabbit ? » adapté en film sous le titre de « Qui veut la peau de Roger Rabbit ». Même chose pour les héritiers de Roderick Thorp, dont le livre « Nothing Lasts Forever » a inspiré Die Hard. Les hérities de Michael McDowell, l’auteur de Beetlejuice et même Gale Anne Hurd, l’auteur de 1984 : The Terminator sont aussi sur les rangs.

Concrètement, les oeuvres doivent avoir été faites après le 1er janvier 1978 et avoir une ancienneté supérieure à 35 ans pour être concernées. L’hémorragie pourrait ne pas s’arrêter là. Les affaires vont se régler devant la justice puisque les studios veulent se défendre. Mais les premiers résultats ne leur sont pas favorables. Affaire à suivre.