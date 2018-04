Fortnite est officiellement disponible sur iOS (mais pas pour tous les iPhone/iPad) !

Epic Games lance officiellement la version mobile de Fortnite, disponible gratuitement sur iOS, directement depuis l’AppStore.

Fortnite iOS disponible pour tous (ou presque) !

Depuis quelques semaines, quelques privilégiés peuvent profiter du phénomène Fortnite sur leur terminal iOS. En effet, ce portage mobile était (jusqu’à présent) disponible uniquement par invitation. Aujourd’hui, Epic Games n’est pas peu fier d’annoncer que le jeu est disponible pour tous, gratuitement, etdirectement via l’AppStore.

A l’instar des versions consoles et PC, ce Fortnite Battle Royale sur iOS permet à 100 joueurs de s’affronter, le but étant toujours de constituer le dernier survivant. Epic annonce que « la version mobile de Fortnite est identique au jeu à 100 joueurs disponible sur PS4, Xbox One, PC et Mac. » Toujours dopé à l’Unreal Engine 4, Fortnite pour iOS permet ainsi de construire et détruire le décor, de collecter des ressources et de l’équipement, sans oublier de faire équipe avec des amis, y compris si ces derniers jouent sur PS4, Xbox One, PC ou Mac !

A noter toutefois que Fortnite nécessite quelques prérequis pour être joué sur un terminal iOS. Ainsi, le jeu fonctionne uniquement sur les iPhone SE, 6S, 7, 8, X, ainsi que les iPad Mini 4, Air 2, 2017 et Pro. La page AppStore du jeu indique très clairement que le jeu n’est pas comptible avec les iPhone 5S, 6, 6 Plus, iPad Air, Mini 2, Mini 3 et iPod Touch. A noter enfin que le jeu nécessite un accès à Internet pour être joué, sans oublier la version 11 de iOS. Un Fortnite qui déboule quelques jours seulement après un certain PUBG Mobile.

Vers des records de recettes ?

Alors qu’il était disponible uniquement par invitations, selon Sensor Tower, Fortnite était depuis sa sortie le jeu le plus téléchargé sur iOS, mais également l’application la plus rentable du moment. En effet, si le jeu en lui-même est totalement gratuit, il intègre de précieuses micro-transactions, qui aurait généré pas moins de 5,3 millions de dollars en l’espace de 10 jours seulement. Evidemment, on imagine que le jeu va exploser les records dans les prochains jours… Et dire que le jeu n’est pas encore disponible sous Android.

(Via Epic Games)