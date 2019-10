Vous pouvez télécharger gratuitement Call of Duty sur votre iPhone ou smartphone Android

Call of Duty Mobile débarque sur iOS et Android !

Alors que l’on se remet à peine de la sortie de Mario Kart Tour sur nos smartphones (mais si, souvenez-vous…), voilà qu’un autre géant du jeu vidéo arrive sur iOS et Android : Call of Duty. Ce nouvel opus mobile, signé Tencent, et chapeauté par Activision est proposé gratuitement sur nos terminaux mobiles, et compte bien faire du mal à la concurrence.

Ainsi, dès à présent, sur l’AppStore comme le PlayStore, il est possible de télécharger ce Call of Duty Mobile. La fiche du jeu est on ne peut plus claire, Call of Duty Mobile est (prenez la grosse voix) : « un jeu digne d’une console sur votre téléphone avec possibilité de personnaliser les commandes, la discussion vocale et textuelle, et disposant de graphismes en 3D et d’un son de qualité supérieure« .

Du multijoueur à foison…et du Battle Royale

Côté modes de jeu, on retrouve des matchs à mort par équipe à 5v5, le mode Première ligne, la Mêlée générale, Recherche et Destruction, sans oublier des affrontements entre sniper pour les amateurs de headshots à distance.Histoire de séduire un maximum de fans, le titre reprend également diverses cartes multijoueur issues des opus Black Ops et Modern Warfare.

Evidemment, pour concurrencer efficacement les PUBG Mobile et autres Fortnite, ce Call of Duty Mobile se pare également d’un indispensable mode Battle Royale. Il est ainsi possible de former une escouade avec ses amis, pour participer à une Battle Royale gigantesque pouvant accueillir jusqu’à 100 joueurs.

Au fil du jeu, on pourra également débloquer des personnages, des armes, des tenues, et autres pièces d’équipement qui permettront de personnaliser l’arsenal du joueur. A noter que ce Call of Duty Mobile ne propose pas de mode Campagne. En revanche, il propose tout un tas d’options d’achats in-app, histoire de progresser plus rapidement en dépensant de l’argent bien réel…

Rappelons que le nouveau Call of Duty, version PC et consoles, sera disponible à la fin du mois d’octobre.