Telegram veut monétiser son app avec des pubs qui respectent la vie privée

Ces dernières années, l’application Telegram a régulièrement fait parler d’elle. Souvent considéré comme l’anti-WhatsApp, ce service de messagerie instantanée s’est distingué grâce à son approche respectueuse de la vie privée, son indépendance (alors que WhatsApp appartient au groupe Facebook), et son protocole de chiffrement.

Et alors que Telegram est sur le point d’atteindre les 500 millions d’utilisateurs, celui-ci va enfin commencer à générer des revenus. L’annonce a été faite dans un billet du fondateur Pavel Durov.

Telegram doit gagner de l’argent pour continuer à fonctionner, mais il ne veut éviter un scénario à la WhatsApp

Celui-ci explique que jusqu’à maintenant, l’application tournait grâce à ses économies. Mais alors que le nombre d’utilisateurs augmente, celle-ci doit désormais générer des revenus. Les coûts de Telegram seraient estimés à quelques centaines de millions de dollars par an.

Arrivés à ce stade, de nombreux services se font racheter par des entreprises plus grandes. Mais pour Pavel Durov, il est hors de question d’emprunter le même chemin que les fondateurs de WhatsApp.

« Nous n’allons pas vendre l’entreprise comme les fondateurs de WhatsApp. Le monde a besoin d’un Telegram indépendant en tant que lieu où les utilisateurs sont respectés et où un service de haute qualité est assuré. Telegram doit continuer à servir le monde en tant qu’exemple d’entreprise technologique qui aspire à la perfection et à l’intégrité. Et, comme le montrent les tristes exemples de nos prédécesseurs, cela est impossible si vous devenez membre d’une société », explique le fondateur de Telegram.

Bientôt des publicités sur les canaux Instagram

À partir de l’année prochaine, Telegram va commencer à générer des revenus via la publicité. Néanmoins, l’entreprise continuera à respecter la vie privée des utilisateurs de la messagerie. Et celle-ci ne sera pas envahie par des publicités.

Les publicités de Telegram seront affichées sur les canaux. Pour rappel, il s’agit d’un espace comparable à un réseau social ou une plateforme de blog, sur lequel les utilisateurs peuvent diffuser des messages adressés à un large public.

Et c’est cette partie de l’app qui sera monétisée, mais pas les messages privés. Tout en respectant la vie privée des utilisateurs, et sans altérer l’expérience des utilisateurs, Telegram veut utiliser ces publicités pour couvrir les coûts des serveurs.

Mais ce n’est pas tout, en plus des publicités, Telegram va également proposer des services premium. Toutes les fonctionnalités qui sont actuellement gratuites le resteront. Néanmoins, Telegram va proposer de nouvelles fonctionnalités payantes pour les entreprises, et pour les utilisateurs avancés.

Et enfin, Pavel Durov indique que si Telegram gagne de l’argent, il compte en faire profiter sa communauté. « Par exemple, si nous monétisons de grands canaux publics un-à-plusieurs via la plate-forme publicitaire, les propriétaires de ces canaux recevront du trafic gratuit proportionnellement à leur taille. Ou, si Telegram introduit des autocollants premium avec des fonctionnalités expressives supplémentaires, les artistes qui fabriquent des autocollants de ce nouveau type recevront également une partie des bénéfices. Nous voulons que des millions de créateurs et de petites entreprises basées sur Telegram prospèrent, enrichissant l’expérience de tous nos utilisateurs », a-t-il indiqué.