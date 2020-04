Télétravail : Pourquoi les emojis sont essentiels pour mieux communiquer

On n’y prête très peu attention mais la communication non-verbale revêt une importance considérable dans nos interactions en face à face. Ce sont des éléments comme la mobilité des mains, la tonalité de la voix, le contact visuel, qui donnent le ton dans une conversation. Avec le confinement, de nombreux salariés sont passés au télétravail et échangent principalement par écrit avec leurs collègues.

Cela change profondément la donne à en croire les psychologues britanniques de l’Université de Chichester. Selon une de leurs récentes études, les personnes en télétravail perdent en effet jusqu’à 93 % des signaux de communication traditionnels lorsqu’ils échangent via une messagerie. Il existe cependant une parade toute trouvée selon les chercheurs : l’utilisation des emojis.

Les emojis sont déjà plébiscités dans le monde du travail

Ils permettent notamment de mieux faire comprendre le ton et les émotions que vous ressentez à votre interlocuteur. « Les émoticônes permettent aux récepteurs de comprendre correctement le niveau et la direction de l’émotion de leur interlocuteur. En plus de transmettre l’attitude, les emojis peuvent également rassurer le récepteur », précise Moitree Banerjee, professeur à l’Université de Chichester, à Digital Trends.

Ces constatations ne datent bien sûr pas d’hier mais elles prennent une importance prépondérante en ces temps de distanciation sociale. L’an dernier, Adobe avait déjà publié une étude qui incitait les salariés à utiliser des emojis dans leurs e-mails professionnels. Dans le détail, ce sondage a notamment révélé que 81 % des répondants considèrent les gens qui utilisent des émoticônes comme plus amicaux et plus accessibles.

La constatation est la même dans le monde professionnel. 61 % des personnes interrogées par Adobe indiquent en utiliser au travail. 78 % d’entre eux estiment qu’ils rendent leurs interlocuteurs plus sympathiques, mais également plus crédibles : 63 %.