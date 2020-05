Christopher Nolan a acheté un avion pour… pouvoir le détruire à l’écran

Alors que les studios Marvel rêveraient de débaucher Christopher Nolan pour diriger le film d’un super-héros bien particulier, on attend toujours son prochain film, Tenet, avec beaucoup d’impatience. Il y a quelque chose, la bande-annonce a permis de confirmer que l’on ne devrait pas être déçus de ce qui s’annonce comme un des films de l’année 2020. Prévu en juillet (à priori), il devrait inciter de nombreux spectateurs à retourner dans les salles obscures. En attendant, les révélations s’enchaînent.

La bande-annonce du film (à revoir ci-dessous) met notamment en scène un Boeing 747 qui s’encastre dans un hangar. Si on aurait pu penser qu’il s’agissait d’un montage à base d’effets spéciaux, il n’en est visiblement rien. C’est ce qu’a expliqué Christopher Nolan lui-même dans une interview à la presse américaine.

Quand nous avons fait des repérages à Victorville, en Californie, l’équipe a découvert un cimetière de vieux avions. Nous avons commencé à faire nos calculs et il est devenu évident qu’il serait en fait plus efficace d’acheter un véritable avion et de l’utiliser pour la séquence, plutôt que de fabriquer un modèle réduit ou de le créer numériquement.