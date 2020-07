Tesla ambitionne sérieusement de se lancer dans les assurances d’ici la fin de l’année

Il y a quelques heures, Elon Musk a ravivé la déclaration selon laquelle Tesla pourrait devenir une compagnie d’assurances. Mercredi, lors d’une réunion avec les investisseurs, Elon Musk a pris la parole pour présenter le nouveau projet de Tesla qui ambitionne devenir « grande compagnie d’assurance ». D’ici la fin de l’année, le PDG compte bien avoir conquis quelques États américains en leur proposant ses formules avec de nombreux avantages basés sur les données collectées par les capteurs internes des véhicules Tesla.

We are actually looking for revolutionary actuaries for Tesla Insurance! Please inquire, if interested.

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2020