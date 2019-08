Tesla s’invite dans l’assurance auto, et ses prix cassent le marché

Dès aujourd’hui, Tesla présente son programme d’assurance fait maison. Avant d’élargir ce programme à la totalité de ses clients, c’est en premier temps les californiens qui pourront en profiter. D’après les premières informations à ce sujet, le constructeur automobile américain affirme que ses tarifs sont 30% moins chers que la concurrence. Depuis des années, Elon Musk s’implique beaucoup pour que les taux d’assurance automobile chutent en fonction de l’avancée de la technologie autonome.

Tesla n’a aucunement cité de partenaire au cours de cette annonce, pourtant le California Department of Insurance indique que l’entreprise est autorisée à exercer ses activités pour le compte de la State National Insurance Company Inc. Le constructeur automobile se vante également de sa Model 3 qui présente le plus faible taux d’accident d’après les tests de la US National Highway Traffic Safety Administration.

Pourtant, d’après les chercheurs en sécurité et les assureurs, les Tesla sont des véhicules très chers à assurer, notamment à cause de leurs coûts de réparation très élevés en ce qui concerne les nombreux composants technologiques et les capteurs. En 2018, un rapport du 24/7 Wall St. classe la Tesla Model S ainsi que la Model X en tête du classement des véhicules les plus coûteux à assurer.

Une couverture complète et à moindre coût

Sur son blog, l’entreprise américaine présente Tesla Insurance comme étant une couverture complète avec une véritable gestion des sinistres. Très rapidement, l’entreprise d’Elon Musk souhaite étendre son programme à l’ensemble des États-Unis, avant de traverser l’Atlantique.

Si Tesla se targue de proposer des coûts bien inférieurs à ceux de la concurrence, c’est tout simplement parce que personne ne connaît mieux ces véhicules que le constructeur lui-même. L’entreprise écrit : « Tesla Insurance est en mesure de tirer parti de la technologie avancée, de la sécurité et de la facilité d’entretien de nos voitures pour fournir une assurance à moindre coût. »

Pour les prochaines commandes de véhicules neufs, Tesla permettra à ses clients de demander un devis avant la livraison du véhicule dès lors qu’un VIN (Vehicle Identification Number) a été attribué à leur compte Tesla. L’entreprise d’Elon Musk a choisi une politique de transparence, sans frais cachés, qui permet aux clients de se rétracter ou de modifier leur contrat à tout moment.